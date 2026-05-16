Auto falcia otto pedoni in centro, Mezzetti: 'Si è fiondato contro le persone sul marciapiede'. Aimi: 'Episodio brutale'

'Si tratta di un fatto di eccezionale gravità che ha colpito l’intera comunità modenese. In momenti come questi è necessario affidarsi con senso di responsabilità al lavoro della magistratura e degli investigatori, affinché siano accertate rapidamente tutte le circostanze dell’accaduto. È necessario che la risposta dello Stato sia ferma, rapida e inflessibile. Non possiamo accettare che violenza e barbarie irrompano nelle nostre città, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini'. Così Enrico Aimi, componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura e modenese.
'A nome mio e di tutta la comunità di Fratelli d'Italia, esprimo profonda vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti coinvolti nella terribile tragedia avvenuta nel centro di Modena. Di fronte a un gesto così grave e sconvolgente, il pensiero va a chi in queste ore sta lottando tra la vita e la morte, a chi soffre e a tutte le famiglie colpite da questo dramma.
'La priorità, in questo momento, deve essere la vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Auguriamo una pronta guarigione a tutti i feriti e rivolgiamo un pensiero particolare alle persone che si trovano in condizioni più critiche'. Lo dichiarano Stefano Corti, Giovanni Bertoldi e Caterina Bedostri, rispettivamente segretario provinciale della Lega, capogruppo e segretario cittadino di Lega Modena.
'Qualora venisse confermata l’ipotesi di un attentato, sarebbe indispensabile chiarire immediatamente la matrice del gesto e comprendere fino in fondo le cause e il contesto che hanno portato a quanto accaduto. Episodi di questo tipo dimostrerebbero come vi sia ancora moltissimo da fare sul fronte dell’integrazione e del contrasto a ogni forma di estremismo violento. Modena sta vivendo un progressivo peggioramento della sicurezza urbana: aumentano le situazioni di degrado, criminalità, disagio psichico e dipendenze. Vi sono troppe persone che vivono ai margini, dedite allo spaccio, alla violenza o ad attività criminali, troppe situazioni di radicalizzazione ed estremismo, così come troppi soggetti non realmente integrati nel nostro tessuto sociale e culturale.
'Oggi a Modena si è consumato un fatto grave che colpisce nel profondo le certezze quotidiane di tutti noi. Il sabato pomeriggio, il passeggio in centro storico, la serenità delle famiglie e la sicurezza dei cittadini sono stati travolti da quella folle auto piombata sui passanti guidata da un nord africano che ha poi estratto un coltello. Un episodio sconvolgente che lascia sgomenta l’intera comunità modenese. Ora è il momento della vicinanza ai feriti, ai loro familiari e a tutta la città. Allo stesso tempo attendiamo che forze dell’ordine e magistratura facciano piena luce sull’accaduto, chiarendo rapidamente dinamica, responsabilità e movente di questo gravissimo episodio'. Così Antonio Platis, vice coordinatore regionale FI.
'Esprimo, a nome della lista modenaxmodena, profonda esecrazione dell'accaduto e piena solidarietà alla vittime di un atto gravissimo e vile che le ha colpite alle spalle trasformando la gioia di una passeggiata una enorme tragedia. Frutto di una mente disturbata?
'Esprimo profondo dolore e preoccupazione per quanto accaduto questo pomeriggio in via Emilia Centro a Modena, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha travolto diversi pedoni provocando feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime. Il mio primo pensiero va alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone che hanno assistito ad una scena tanto violenta e traumatica nel cuore della nostra città. A loro desidero esprimere la mia più sincera vicinanza umana e istituzionale. Ringrazio anche i cittadini che sono riusciti a bloccare il responsabile, nonostante fosse armato di un coltello. Hanno dimostrato un enorme senso civico e coraggio. Quanto avvenuto lascia sgomenti e impone una riflessione profonda sul tema della sicurezza urbana e della tutela dei cittadini, soprattutto in luoghi centrali e frequentati quotidianamente da famiglie, lavoratori, anziani e giovani'. Afferma il consigliere regionale Vincenzo Paldino.
'Quanto accaduto oggi pomeriggio in Via Emilia Centro a Modena è un atto drammatico per la nostra città” commentano dal Partito Democratico cittadino in merito al tragico episodio di un auto che a tutta velocità ha travolto diverse persone in pieno centro, causando diversi feriti tra cui alcuni gravi - così il Pd -. Come Partito Democratico siamo vicini ai cittadini colpiti e vogliamo esprimere loro tutta la nostra solidarietà e vicinanza per questo momento terribile vissuto dalla nostra comunità e vogliamo fare un sincero ringraziamento a tutti i cittadini e agli operatori sanitari per aver prestato i primi soccorsi e alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha contribuito a fermare l’autore di questo fatto gravissimo. Prima di esprimere ogni altra considerazione attendiamo aggiornamenti e restiamo in attesa di tutti gli accertamenti del caso che le autorità di polizia stanno portando avanti - concludono - per capire le motivazioni che hanno spinto questo individuo ad un atto folle, di inaudita gravità e senza precedenti, che ha colpito nel cuore la nostra comunità'.
'Mentre siamo sconvolti da questa immane tragedia, ci facciamo vicini alle vittime cui sarà necessario fornire tutto il supporto di cui necessitano. Un ringraziamento a quei passanti-eroi che hanno fermato e consegnato alle forze dell'ordine il conducente che ha seminato il terrore sulla via Emilia'. E' quanto dichiara Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, in merito all'attentato occorso oggi a Modena. 'Modena da domani non sarà più la stessa. E' il primo attentato di questo genere in Italia ed il fatto che, purtroppo, sia successo nella nostra città fa riflettere'.
'Il partito liberal democratico di Modena è vicino alle vittime dei fatti accaduti oggi pomeriggio in via Emilia Centro. Ciò che purtroppo abbiamo già visto accadere in altre città d’Europa, oggi è accaduto nella nostra Modena. Alle forze dell’ordine lasciamo le indagini, ora la priorità sono gli innocenti passanti e i loro cari. Ci stringiamo quindi alle vittime e solo a loro ora va il nostro pensiero', il commento di Matteo Ciaccia.