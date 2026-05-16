Ramazzini Modena, Braglia a Muzzarelli: 'Sarebbe miope perseguire strategie oggi superate'

'Sul futuro del Ramazzini occorrono scelte ponderate che tengano conto della sostenibilità economica del progetto. Sarebbe miope perseguire strategie che anni fa offrivano le risposte giuste alla comunità, ma che oggi devono fare i conti con un contesto locale e internazionale profondamente mutato'. Così il presidente della Provincia Fabio Baglia replica all'attacco diretto dell'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli in merito alla situazione del complesso “ex Ramazzini” di via Luosi a Modena, che la Provincia di Modena ha preso in carico dal 2018 a seguito della cessione da parte del Comune di Modena.

'Tra il rincaro delle materie prime, l’aumento dei costi energetici e le difficoltà finanziarie delle pubbliche amministrazioni, ristrutturare l'edificio comporterebbe una spesa superiore agli 11 milioni di euro (a fronte dei quattro previsti nel 2018); una cifra con cui risulterebbe più vantaggioso realizzare un nuovo istituto. Oltretutto, per il bilancio provinciale, questo significherebbe azzerare i fondi destinati alle oltre 30 scuole superiori del territorio, sacrificandone per anni la manutenzione e dovendo poi giustificare alla Corte dei Conti una decisione così antieconomica. Un buon amministratore, se ha a cuore il bene della propria comunità, deve saper comprendere i mutamenti sociali, economici e strutturali del territorio, così da rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini'.