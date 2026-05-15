Mak P-100, Fermezza e Dignità: il passaggio della stecca oggi al Novi Sad

Cento giorni alla 'stelletta', cento giorni al traguardo più atteso. Questa mattina, la città di Modena è tornata a essere lo scenario d'eccezione per il tradizionale Mak P 100 dell'Accademia Militare, la solenne cerimonia che segna il conto alla rovescia finale per gli Allievi Ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri verso la promozione a Sottotenente.La cornice del Parco Novi Sad ha ospitato i giovani cadetti del 206° Corso 'Dignità', i quali, davanti al Comandante dell'Accademia e al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose e ai familiari, hanno dato vita a un cerimoniale impeccabile, specchio di quella disciplina e 'dovere che viene prima dei diritti', ha affermato il comandante, che anima gli allievi ufficiali e i futuri comandanti.Il momento di massima solennità ed emozione si è compiuto con il tradizionale 'Passaggio della Stecca Accademica'. Il capocorso degli allievi 'anziani', del 206esimo corso Dignità, prossimi alla fine del biennio modenese, ha ceduto lo storico attrezzo in legno al capocorso del corso più giovane, simboleggiando la continuità dei valori militari, dello spirito di corpo e delle tradizioni che da oltre un secolo uniscono le generazioni di ufficiali.Durante laparata, sono stati inoltre consegnati i premi e i riconoscimenti agli allievi che si sono maggiormente distinti per meriti scolastici, attitudini militari e attività ginnico-sportive nel corso dell'anno accademico.I festeggiamenti legati al Mak P 100 non si esauriscono con l'atto formale della sfilata. Come da tradizione, la giornata prosegue con l'atteso Gran Ballo delle Debuttanti, un evento dall'atmosfera senza tempo in cui i cadetti in uniforme da gala accompagnano le giovani debuttanti a tempo di valzer.La giornata si concluderà ufficialmente a mezzanotte all'interno della cornice storica del Palazzo Ducale, dove gli allievi del 206° Corso lasceranno un dono simbolico alla città di Modena prima di iniziare l'ultimo, intenso sprint di cento giorni verso il proprio futuro operativo.