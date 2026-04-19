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Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio

Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio
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La Ferrari mentre percorreva il rettilineo ha sbandato ed è uscita di pista investendo due persone tra il pubblico

1 minuto di lettura

Paura oggi pomeriggio all'aeroporto di Marzaglia a Modena. La pista ospitava per tutta la giornata l’evento FlyProject, dedicato al mondo delle supercar, un appuntamento che aveva attratto tanti proprietari di auto e appassionati. La mattina è scorsa tranquilla tra esibizioni e giri di pista, ma alle 15 una Ferrari, alla cui guida si trovava una donna, mentre percorreva il rettilineo ha sbandato ed è uscita di pista investendo due persone tra il pubblico, assiepato su balle di fieno. Ad essere travolti sono stati padre e figlio di 43 anni e 11 anni. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Baggiovara. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia locale e i vigili del fuoco.
Nel video il momento dell'incidente

Foto dell'autore

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