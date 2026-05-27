Modena: Fausto Gianelli, avvocato di El Koudri, minacciato di morte

Una 'lettera imbustata imbucata nella cassetta della posta del mio ufficio' e che 'contiene minacce, minacce di morte, pesanti, scritta tra l'altro con una tecnica per contraffare e camuffare la scrittura. Questo non vuol dire che adesso io debba preoccuparmi, pensare di dover girare scortato: non è così, però certamente è una minaccia pesante, una minaccia aggravata, come tale è stata acquisita e come tale gli inquirenti hanno ritenuto di procedere comunque d'ufficio per l'accertamento e tutte le indagini'. Così Fausto Gianelli, l'avvocato che assiste il 31enne che lo scorso 16 maggio ha investito diversi pedoni in centro a Modena, ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulle offese e gli insulti ricevuti uscendo dalla questura di Modena dove è partita, al riguardo, una denuncia.
'Come avevo detto - racconta - e come confermo, io ho deciso di non sporgere querela per tutte le offese, tutta quella la ondata d'odio che si è riversata sui social dopo questo evento gravissimo, capendo che la cittadinanza è scossa, che ci sono persone alterate, anche se questo non giustifica.
Poi, ha sottolineato, 'sono continuate ad arrivare e ne è arrivata una che è quella che più mi ha preoccupato e ha preoccupato anche le forze di polizia che è una lettera imbustata, imbucata nella cassetta della posta del mio ufficio. Quindi - ha concluso il legale - una persona che si è fisicamente presentata perché non è stata spedita, non è affrancata, non c'è mittente e destinatario, è stata infilata a mano nella cassetta della posta del mio studio'.