Modena, alla Chiesa della Madonna del Voto il concerto Salve Regina

Sabato 30 maggio alle 20.30, presso la Chiesa della Madonna del Voto, si terrà il concerto Salve Regina, inserito nella rassegna MusicalVoto 2026 promossa da Modena Musica Sacra. L'iniziativa vede protagonisti gli allievi del corso di perfezionamento in musica sacra diretto dal Maestro Luca Colombini, accompagnati al pianoforte dal M° Simone Guaitoli.

Dopo il positivo riscontro ottenuto nella passata edizione, il concerto torna anche quest'anno con un programma ancora più ampio e articolato, affidato a un gruppo di interpreti più numeroso e a un repertorio che attraversa epoche e linguaggi diversi della musica sacra europea.

Il programma comprende celebri pagine del repertorio vocale sacro, come le Ave Maria di Mascagni, Verdi e Tosti, accanto a brani tratti da opere, oratori e composizioni liturgiche di Mozart, Rossini, Vivaldi, Händel, Franck, Fauré, Puccini e Licinio Refice. Tra i momenti di maggiore interesse figurano l'Alleluia dall'Exsultate Jubilate di Mozart, l'Ingemisco dal Requiem di Verdi, il Pie Jesu dal Requiem di Fauré e alcuni duetti particolarmente significativi, come il Laudamus Te dal Gloria e l'Esurientes dal Magnificat di Vivaldi, oltre al Qui Tollis dalla Petite Messe Solennelle di Rossini.

Accanto ai brani più noti, il concerto propone anche pagine di rara esecuzione e di intensa spiritualità, come Recordare Virgo Mater e Ombra di nube di Licinio Refice, autore tra i più rappresentativi della musica sacra italiana del Novecento.

Interpreti

Soprani: Francesca Balboni, Marta Lazzaro, Angelica

Milito, Greta Morselli, Ilaria Monteverdi, Josephine Palese, Maria Francesca Rossi, Valentina Zanni

Mezzosoprano: Anna Trotta

Tenore: Andrea Barbato

Pianoforte: Simone Guaitoli

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.