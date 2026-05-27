Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, alla Chiesa della Madonna del Voto il concerto Salve Regina

Modena, alla Chiesa della Madonna del Voto il concerto Salve Regina

Il programma comprende celebri pagine del repertorio vocale sacro, come le Ave Maria di Mascagni, Verdi e Tosti, accanto a brani tratti da opere e oratori

2 minuti di lettura

Sabato 30 maggio alle 20.30, presso la Chiesa della Madonna del Voto, si terrà il concerto Salve Regina, inserito nella rassegna MusicalVoto 2026 promossa da Modena Musica Sacra. L'iniziativa vede protagonisti gli allievi del corso di perfezionamento in musica sacra diretto dal Maestro Luca Colombini, accompagnati al pianoforte dal M° Simone Guaitoli.

Dopo il positivo riscontro ottenuto nella passata edizione, il concerto torna anche quest'anno con un programma ancora più ampio e articolato, affidato a un gruppo di interpreti più numeroso e a un repertorio che attraversa epoche e linguaggi diversi della musica sacra europea.

Il programma comprende celebri pagine del repertorio vocale sacro, come le Ave Maria di Mascagni, Verdi e Tosti, accanto a brani tratti da opere, oratori e composizioni liturgiche di Mozart, Rossini, Vivaldi, Händel, Franck, Fauré, Puccini e Licinio Refice. Tra i momenti di maggiore interesse figurano l'Alleluia dall'Exsultate Jubilate di Mozart, l'Ingemisco dal Requiem di Verdi, il Pie Jesu dal Requiem di Fauré e alcuni duetti particolarmente significativi, come il Laudamus Te dal Gloria e l'Esurientes dal Magnificat di Vivaldi, oltre al Qui Tollis dalla Petite Messe Solennelle di Rossini.

Accanto ai brani più noti, il concerto propone anche pagine di rara esecuzione e di intensa spiritualità, come Recordare Virgo Mater e Ombra di nube di Licinio Refice, autore tra i più rappresentativi della musica sacra italiana del Novecento.

Interpreti 

Soprani: Francesca Balboni, Marta Lazzaro, Angelica

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Milito, Greta Morselli, Ilaria Monteverdi, Josephine Palese, Maria Francesca Rossi, Valentina Zanni

Mezzosoprano: Anna Trotta

Tenore: Andrea Barbato

Pianoforte: Simone Guaitoli

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Meteo, domani previsti temporali anche nel modenese

Meteo, domani previsti temporali anche nel modenese

Parco XXII aprile, il Comitato Modena merita di più: 'Per garantire sicurezza bisogna viverlo'

Parco XXII aprile, il Comitato Modena merita di più: 'Per garantire sicurezza bisogna viverlo'

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Strage di Modena, la Procura ha chiesto una perizia psichiatrica per El Koudri

Strage di Modena, la Procura ha chiesto una perizia psichiatrica per El Koudri

Modena volley, Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore

Modena volley, Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore

Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze

Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti 'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Modena, torna il Buk Festival il 9 e 10 maggio al Chiostro San Paolo

Modena, torna il Buk Festival il 9 e 10 maggio al Chiostro San Paolo

Modena festeggia i 20 anni del Museo della Figurina

Modena festeggia i 20 anni del Museo della Figurina

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Ala Bianca: nuova identità per una storia indipendente dal 1978

Ala Bianca: nuova identità per una storia indipendente dal 1978

Cavallino Classic Modena omaggia le origini del Drake: show con 40 Ferrari a Casa Maria Luigia

Cavallino Classic Modena omaggia le origini del Drake: show con 40 Ferrari a Casa Maria Luigia

I musei universitari di Modena aperti nella notte dei musei

I musei universitari di Modena aperti nella notte dei musei

Modena, al cinema Astra la prima di De Tomaso Enigma

Modena, al cinema Astra la prima di De Tomaso Enigma