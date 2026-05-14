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Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Sabato 16 maggio presentazione del nuovo album In This Very World

1 minuto di lettura

Sabato 16 maggio il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà il concerto di Steven Brown, figura centrale della scena No Wave e storico fondatore dei Tuxedomoon. L’evento, con inizio alle 21, sarà dedicato alla presentazione di In This Very World (PIAS, 2026), nuovo lavoro che intreccia memoria personale, suggestioni cinematografiche e ricerca sonora contemporanea. Accanto ai nuovi brani, il concerto includerà riletture dal vivo del repertorio storico dei Tuxedomoon, in un dialogo continuo tra sperimentazione elettronica, narrazione e avanguardia. Sul palco insieme a Steven Brown — voce, pianoforte, clarinetto e sassofono — saranno presenti Luc van Lieshout alla tromba e armonica e Lucien Fraipont alla chitarra.

Stefano Soranna

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Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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