Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Sabato 16 maggio il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà il concerto di Steven Brown, figura centrale della scena No Wave e storico fondatore dei Tuxedomoon. L’evento, con inizio alle 21, sarà dedicato alla presentazione di In This Very World (PIAS, 2026), nuovo lavoro che intreccia memoria personale, suggestioni cinematografiche e ricerca sonora contemporanea. Accanto ai nuovi brani, il concerto includerà riletture dal vivo del repertorio storico dei Tuxedomoon, in un dialogo continuo tra sperimentazione elettronica, narrazione e avanguardia. Sul palco insieme a Steven Brown — voce, pianoforte, clarinetto e sassofono — saranno presenti Luc van Lieshout alla tromba e armonica e Lucien Fraipont alla chitarra.

Stefano Soranna