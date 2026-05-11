Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Elezioni a Vignola, Muratori sempre più alla corte di Muzzarelli: in lista gli ex dirigenti Nabil e Meloncelli

Elezioni a Vignola, Muratori sempre più alla corte di Muzzarelli: in lista gli ex dirigenti Nabil e Meloncelli

Due ex dirigenti che per anni hanno rappresentato le architravi del potere in piazza Grande. Nabil: 'Sono io e giro a testa alta: fatti, non chiacchere'

2 minuti di lettura

A Vignola, alle elezioni del 24 e 25 maggio, la conferma per il sindaco uscente Pd Emilia Muratori è tutt'altro che scontata. Si profila un testa a testa con il candidato del centrodestra Angelo Pasini, con Enzo Cavani e Roberto Adani a fare da outsider, e allora a dar man forte alla Muratori si sta muovendo la fetta di partito che fa riferimento all'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Che la Muratori fosse una fedelissima dell'attuale consigliere regionale Pd non è una novità (Muzzarelli la avrebbe voluta anche alla presidenza della Provincia al posto di Fabio Braglia), ma il fatto inusuale è rappresentato dalla scelta di inserire nella lista del 'Pd Muratori sindaca', due ex dirigenti che per anni hanno rappresentato le architravi del potere in piazza Grande. Si tratta dell'ex comandante della polizia locale, nonchè direttore generale del Comune di Modena, Valeria Meloncelli e dell'ex dirigente ai lavori pubblici Nabil El Ahmadiè.

'Credo nella buona amministrazione, nella trasparenza, nella serietà delle persone e nelle risposte efficaci ai cittadini. Credo nella buona politica e nella corretta gestione dei soldi pubblici. Sono io, e giro a testa alta Nabil El Ahmadiè 64 anni - scrive l'ex dirigente Lavori Pubblici -.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ex dirigente responsabile dei progetti Pnrr finanziati dall'Unione Europea, ex direttore tecnico presso la Coop Costruzioni di Bologna. Metto a disposizione dei cittadini un'esperienza di 38 anni: chi mi conosce sa chi sono. Ho sempre risolto i problemi presentati dai cittadini modenesi, lavorando in prima linea per costruire la fiducia verso i tecnici pubblici. Mi sono candidato a Vignola come consigliere comunale per mettere al servizio le mie competenze. Fatti, non chiacchiere'.

Ecco, fatti non chiacchiere. Ma al di là degli slogan è davvero curioso questa doppia candidatura. Pedine da sempre vicine a Muzzarelli e che rischiano di sottolineare più la debolezza della Muratori che la sua forza.

g.leo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Mezzetti: 'Da segretario DS rifiutai di essere riferimento per il potere economico, fui cancellato anche dalle foto'

Mezzetti: 'Da segretario DS rifiutai di essere riferimento per il potere economico, fui cancellato anche dalle foto'

Elezioni a Vignola, Valentina Castaldini con Platis a sostegno di Angelo Pasini

Elezioni a Vignola, Valentina Castaldini con Platis a sostegno di Angelo Pasini

Ospedale di Mirandola, il sindaco Budri: 'Il Pd fa opposizione anche a se stesso'

Ospedale di Mirandola, il sindaco Budri: 'Il Pd fa opposizione anche a se stesso'

Vignola: da martedì due mesi di cantieri Hera

Vignola: da martedì due mesi di cantieri Hera

Non è colpa del Governo... La semantica di Paradisi

Non è colpa del Governo... La semantica di Paradisi

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Spallanzani Vignola, una settimana fa taglio del nastro: oggi nella nuova scuola da 3,9 milioni piove dentro

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'

Articoli Recenti Aimag, i sindaci al Comitato: 'Un sub-ambito provinciale autonomo è escluso'

Aimag, i sindaci al Comitato: 'Un sub-ambito provinciale autonomo è escluso'

'Trasporto pubblico, serve fusione Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia'

'Trasporto pubblico, serve fusione Agenzie per la Mobilità di Modena e Reggio Emilia'

San Cataldo, cimitero nuovo diventato vecchio, l’eclissi di un’icona: l’architettura d’autore umiliata dall'abbandono

San Cataldo, cimitero nuovo diventato vecchio, l’eclissi di un’icona: l’architettura d’autore umiliata dall'abbandono

'Aimag, serve un cda totalmente pubblico e rinnovato'

'Aimag, serve un cda totalmente pubblico e rinnovato'