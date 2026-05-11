Elezioni a Vignola, Muratori sempre più alla corte di Muzzarelli: in lista gli ex dirigenti Nabil e Meloncelli

A Vignola, alle elezioni del 24 e 25 maggio, la conferma per il sindaco uscente Pd Emilia Muratori è tutt'altro che scontata. Si profila un testa a testa con il candidato del centrodestra Angelo Pasini, con Enzo Cavani e Roberto Adani a fare da outsider, e allora a dar man forte alla Muratori si sta muovendo la fetta di partito che fa riferimento all'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli. Che la Muratori fosse una fedelissima dell'attuale consigliere regionale Pd non è una novità (Muzzarelli la avrebbe voluta anche alla presidenza della Provincia al posto di Fabio Braglia), ma il fatto inusuale è rappresentato dalla scelta di inserire nella lista del 'Pd Muratori sindaca', due ex dirigenti che per anni hanno rappresentato le architravi del potere in piazza Grande. Si tratta dell'ex comandante della polizia locale, nonchè direttore generale del Comune di Modena, Valeria Meloncelli e dell'ex dirigente ai lavori pubblici Nabil El Ahmadiè.

'Credo nella buona amministrazione, nella trasparenza, nella serietà delle persone e nelle risposte efficaci ai cittadini. Credo nella buona politica e nella corretta gestione dei soldi pubblici. Sono io, e giro a testa alta Nabil El Ahmadiè 64 anni - scrive l'ex dirigente Lavori Pubblici -.

Ex dirigente responsabile dei progetti Pnrr finanziati dall'Unione Europea, ex direttore tecnico presso la Coop Costruzioni di Bologna. Metto a disposizione dei cittadini un'esperienza di 38 anni: chi mi conosce sa chi sono. Ho sempre risolto i problemi presentati dai cittadini modenesi, lavorando in prima linea per costruire la fiducia verso i tecnici pubblici. Mi sono candidato a Vignola come consigliere comunale per mettere al servizio le mie competenze. Fatti, non chiacchiere'.

Ecco, fatti non chiacchiere. Ma al di là degli slogan è davvero curioso questa doppia candidatura. Pedine da sempre vicine a Muzzarelli e che rischiano di sottolineare più la debolezza della Muratori che la sua forza.

g.leo.