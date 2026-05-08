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Vignola: da martedì due mesi di cantieri Hera

Vignola: da martedì due mesi di cantieri Hera

Sarà posata una nuova condotta nelle vie Indipendenza e Montegrappa, dove sarà istituito un senso unico alternato

1 minuto di lettura

Martedì 12 maggio HeracquaModena inizierà un importante intervento di rinnovo della rete idrica a Vignola, nelle vie Indipendenza e Montegrappa. Sarà infatti posata una nuova condotta lunga oltre 250 metri e saranno rinnovati i relativi allacciamenti.
I lavori, per un investimento di circa 100 mila euro, si inseriscono in un più ampio programma di ottimizzazione della rete idrica del comune di Vignola con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più sicuro e performante.

Dal 2020 al 2025, infatti, la multiutility ha investito, solo nel comune di Vignola, circa 4,5 milioni di euro nella rete acquedottistica, grazie ai quali è stato possibile rafforzare ulteriormente la continuità di servizio con una visione di sistema per l’approvvigionamento idrico, in grado di soddisfare il fabbisogno della comunità integrando le fonti locali. Le opere realizzate hanno infatti riguardato principalmente rinnovi, potenziamenti ma anche interconnessioni che l’hanno resa più stabile, efficiente e resiliente anche rispetto ai fenomeni atmosferici avversi sempre più frequenti.

Per permettere l’esecuzione dei lavori nelle vie Indipendenza e Montegrappa, che salvo imprevisti dureranno circa due mesi, in accordo con la polizia locale, da martedì nel tratto interessato sarà istituito il senso unico, garantendo comunque il passaggio ai residenti e ai mezzi di soccorso. Saranno anche possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio: in caso di interruzioni prolungate, i residenti saranno puntualmente avvisati. HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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