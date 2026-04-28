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Vignola, aggredisce 14enne al termine della partita di calcio: Daspo per 5 anni a genitore 41enne

Vignola, aggredisce 14enne al termine della partita di calcio: Daspo per 5 anni a genitore 41enne

Al termine dell’incontro di calcio del campionato di categoria Giovanissimi 2011, tra le squadre Asd Visport di Vignola e Asd San Giorgio di Sassuolo

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Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Modena ha notificato a un cittadino albanese di 41 anni la misura di prevenzione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) per 5 anni, emessa dal Questore di Modena, Lucio Pennella, in esito agli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine.

Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze raccolte dagli agenti intervenuti sul posto, al termine dell’incontro di calcio del campionato di categoria “Giovanissimi 2011”, tra le squadre “Asd Visport” di Vignola e “Asd San Giorgio” di Sassuolo, disputatosi il 19 aprile scorso presso il centro sportivo “Il Poggio” a Vignola, il 41enne - padre di uno dei giocatori della “Asd San Giorgio” - aveva aggredito con violenza un ragazzo di 14 anni, atleta della squadra avversaria, mentre rientrava negli spogliatoi.

Il 14enne era stato immediatamente accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vignola e successivamente dimesso con una prognosi di 7 giorni.

'Il provvedimento del Questore dispone l’interdizione assoluta da ogni impianto sportivo a seguito della gravità della condotta tenuta dal genitore che aggredendo il minorenne ha abdicato al suo ruolo educativo, tradendo altresì lo spirito dello sport. Quando la passione per lo sport si trasforma in violenza, a maggior ragione se nei confronti di un ragazzo di 14 anni, è necessario intervenire con fermezza' - spiega la questura.

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