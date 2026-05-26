Voto a Vignola, Pulitanò e Barcaiuolo (Fdi): 'Siamo pilastro della coalizione', nostro progetto credibile'

'I risultati delle elezioni di Vignola rappresentano politico chiaro che conferma la credibilità del progetto costruito sul territorio dal centrodestra. Fratelli d’Italia si conferma ancora una volta pilastro fondamentale della coalizione e protagonista di un risultato di lista importantissimo, frutto di un lavoro serio, costante e radicato sul territorio'. Così il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna.

'I cittadini – prosegue Barcaiuolo – stanno premiando una proposta politica credibile e costruita attorno a una figura autorevole come Angelo Pasini, capace di interpretare difficoltà ed esigenze della comunità di Vignola. Dall’altra parte emerge invece una sinistra sempre più distante dalla realtà, divisa al proprio interno e incapace di comprendere fino in fondo i problemi quotidiani dei cittadini. A Vignola, come in tanti altri comuni, le persone chiedono sicurezza, servizi efficienti, attenzione al territorio e una politica meno ideologica e più vicina alla vita reale delle famiglie e delle imprese. Tutte cose che il sindaco Muratori non ha saputo garantire in questi anni di amministrazione. D’altronde, un sindaco uscente che prende il 35% rappresenta perfettamente il fallimento delle sue politiche e, con esse, quello del Partito Democratico'.





Per il consigliere regionale Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, 'questo risultato

attesta la serietà di Fratelli d’Italia, che ha costruito questo percorso politico negli anni con presenza, ascolto e vicinanza al territorio, e continua a consolidarsi come punto di riferimento del centrodestra e forza trainante di una coalizione che oggi appare sempre più competitiva'.

'Il dato politico che emerge da Vignola è chiaro: di fronte a un centrodestra unito, capace di proporre un progetto serio e candidati credibili, i cittadini hanno risposto. Al contrario, il Partito Democratico paga sempre di più divisioni interne, autoreferenzialità e un approccio ideologico che lo rende distante dalle reali priorità delle persone. Questo voto dimostra, ancora una volta, che esiste una crescente domanda di cambiamento e che Fratelli d’Italia rappresenta oggi una componente essenziale e determinante per costruire una proposta amministrativa forte e credibile', conclude Pulitanò.