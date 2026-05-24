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La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'

La Lega attacca: 'Castelfranco, dopo mesi di rapine e violenze il sindaco parla di un cambio di passo'

'Il sindaco e tutta la sinistra hanno per troppo tempo minimizzato il problema sicurezza, negando una realtà che cittadini ed esercenti vivono quotidianamente'

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'Ci sono voluti due mesi di rapine ai danni dei locali del centro storico, almeno tre episodi di violenza nei confronti di donne, tra cui una persona disabile, un’intera notte di spaccate nel cuore della città, rapine, guerriglie urbane, piazze di spaccio per arrivare a far comprendere che serviva un cambio di passo sul fronte sicurezza. A tutto questo si è aggiunta la protesta degli esercenti del centro storico, accompagnata da una raccolta firme, che ha coinvolto circa un centinaio di attività commerciali, inviate al Prefetto di Modena. L'amministrazione ha preso atto della presenza di una situazione ormai fuori controllo'. Così Lodovica Boni della Lega Castelfranco replica alla lettera aperta del sindaco Gianni Gargano.


'Nelle ultime ore si sono visti posti di blocco lungo la via Emilia e controlli della Polizia Locale anche nei minimarket etnici del centro. Interventi che riteniamo necessari, ma che sarebbero dovuti arrivare molto prima. Per anni il sindaco Giovanni Gargano, ha continuato a parlare della richiesta di elevazione della Tenenza dei Carabinieri a Compagnia, proposta che però ha ricevuto parere negativo da parte dell’Arma stessa. Oggi se ne esce con un novità, una nuova strategia: sostituisce la parola Compagnia con quella di Commissariato. Da oggi, però pare, che i proclami siano affiancati da azioni concrete.

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Tuttavia resta evidente una responsabilità politica precisa: il sindaco Gargano e tutta la sinistra hanno per troppo tempo minimizzato il problema sicurezza, negando una realtà, che cittadini ed esercenti vivevano quotidianamente - continua Lodovica Boni -. Ricordiamo inoltre, che il progetto relativo alla Compagnia dei Carabinieri, non nasce dall’attuale Amministrazione, ma da un ex militante della Lega. Ci auguriamo, che questa sia davvero la volta buona per garantire controlli seri, costanti ed efficaci sul territorio'.

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