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Tornano i volontari per la sicurezza, approvata proposta del MoVimento 5 Stelle

Tornano i volontari per la sicurezza, approvata proposta del MoVimento 5 Stelle

Un emendamento alla variazione di bilancio dispone una quota di bilancio riallocando fondi comunali per iniziative di supporto e formazione rivolte ai volontari attivi nella sicurezza urbana

2 minuti di lettura
La sicurezza di una città non si costruisce soltanto con la repressione o con proclami ad effetto. Si costruisce soprattutto attraverso la prevenzione, la presenza sul territorio, la collaborazione tra istituzioni e cittadini e una comunità capace di prendersi cura dei propri quartieri.

È da questa convinzione che nasce la proposta del Movimento 5 Stelle Modena, frutto di un lavoro di approfondimento sulle migliori esperienze già adottate in numerosi comuni italiani e sui modelli di sicurezza partecipata che hanno dimostrato di rafforzare il presidio civico senza sostituire il ruolo delle forze dell'ordine.

Questa visione ha trovato un primo importante riconoscimento istituzionale nella scorsa discussione sul bilancio del Comune di Modena, quando il Consiglio comunale ha approvato un emendamento a prima firma del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Giovanni Silingardi. La proposta ha previsto la variazione di una quota di bilancio riallocando fondi comunali per iniziative di supporto e formazione rivolte ai volontari attivi nella sicurezza urbana.

L’avviso pubblico del Comune di Modena per individuare cittadini disponibili a svolgere attività di volontariato a supporto della sicurezza urbana rappresenta quindi un primo risultato concreto di quel percorso e dimostra come l'indirizzo proposto dal Movimento 5 Stelle sia stato recepito dall'Amministrazione.

Non si tratta di creare ronde né di delegare ai cittadini compiti propri delle forze di polizia.
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La proposta del Movimento 5 Stelle punta invece a costruire un sistema composto da volontari adeguatamente formati, organizzati e coordinati, che operino in stretta collaborazione con la Polizia Locale, favorendo il dialogo con i residenti, intercettando situazioni di degrado e contribuendo a rafforzare quella sicurezza di prossimità che nasce dalla presenza costante e dalla conoscenza del territorio.

La sicurezza è infatti un bene comune che richiede l'impegno di tutti. Le forze dell'ordine devono poter svolgere pienamente il proprio ruolo, ma accanto ad esse una comunità attiva può diventare un presidio fondamentale di prevenzione, coesione sociale e cura dei beni comuni.

'L'uscita del bando è un primo importante risultato arrivato grazie al nostro emendamento. Ora occorre fare un ulteriore passo avanti, costruendo un modello stabile di sicurezza partecipata che valorizzi il volontariato modenese e rafforzi il rapporto tra cittadini e istituzioni. Una città è più sicura quando la comunità è presente, organizzata e partecipe. Invitiamo tutti i cittadini interessati a farsi avanti', dichiarano il capogruppo del Movimento 5 Stelle Modena, Giovanni Silingardi e Andrea Giordani, ex consigliere che ha seguito tutto l'iter per la realizzazione del
progetto.
Per il Movimento 5 Stelle Modena questa è la direzione da seguire: più partecipazione, più comunità, più prevenzione.Perché una città è davvero più sicura quando nessuno si sente solo e ogni cittadino può sentirsi parte della tutela del proprio territorio.

Nella foto, Andrea Giordani, Consigliere di Quartiere M5S Modena
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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