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Il M5S esulta: 'Aimag rimane pubblica'

Il M5S esulta: 'Aimag rimane pubblica'

'Continueremo a collaborare con il territorio e con gli amministratori affinché Aimag rimanga un patrimonio pubblico al servizio dei cittadini'

2 minuti di lettura

Il Movimento 5 Stelle dell'Area Nord e il Coordinatore provinciale del M5S di Modena, Massimo Bonora, insieme al referente dell'Area Nord, Mattia Veronesi, esprimono soddisfazione per l'evoluzione della vicenda Aimag, che 'conferma un principio che il Movimento ha sempre difeso: la tutela della proprietà pubblica di un'azienda strategica, efficiente, economicamente sana e fortemente radicata sul territorio'.


'In questi anni il Movimento 5 Stelle si è opposto con determinazione alla partnership tra Aimag e Hera, ritenendo che un servizio pubblico di qualità, apprezzato dai cittadini e capace di produrre risultati economici positivi dovesse rimanere saldamente sotto il controllo dei Comuni - affermano Bonora e Veronesi -. La pronuncia della Corte dei Conti ha rappresentato un passaggio decisivo, confermando la fondatezza delle criticità che avevamo più volte evidenziato. Una decisione che ha costretto diversi amministratori e forze politiche, a livello locale e provinciale, a riconsiderare le proprie posizioni, arrivando alla sottoscrizione di un Patto di Sindacato quale strumento di coordinamento e indirizzo tra i Comuni soci. Anche la recente nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione segna un punto di svolta importante: vengono definitivamente accantonate le ipotesi di privatizzazione e si apre una fase nuova, caratterizzata da un maggiore coinvolgimento dei Comuni e da un confronto più ampio con le realtà del territorio'.


'Aimag rappresenta oggi un modello di gestione dei servizi pubblici locali, in particolare nel settore dei rifiuti.

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I risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, qualità del servizio ed efficienza sono sotto gli occhi di tutti e il confronto con quanto avviene in molti territori limitrofi evidenzia ancora di più il valore di questo modello. Per il Movimento 5 Stelle questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase. Continueremo a collaborare con il territorio e con gli amministratori affinché Aimag rimanga un patrimonio pubblico al servizio dei cittadini, esercitando un'attenta e costruttiva attività di vigilanza sull'operato del nuovo Consiglio di Amministrazione, nell'interesse esclusivo della comunità e della qualità dei servizi'.

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