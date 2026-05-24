Elezioni a Vignola e Montese, crolla l'affluenza: alle 19 -10% rispetto a 5 anni fa

Si vota anche nel modenese per rinnovare sindaco e consiglio comunale nei Comuni di Vignola e Montese. A Vignola crolla l'affluenza alle 19, dopo i primi segnali di calo delle 12. Alle 19 è stata del 33,74% contro il 43,81% di cinque anni fa. A Montese si passa invece dal 46,7% di cinque anni fa, al 39,3% di oggi. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15.

A Vignola in campo quattro candidati per la carica di sindaco: Roberto Adani (lista civica 'Adani, un vignolese sindaco'), Enzo Cavani (civica 'Vignola Cambia'), Emilia Muratori (partiti di centrosinistra e civiche), Angelo Pasini (partiti di centrodestra e civiche).

A Montese gli elettori dovranno scegliere tra due candidati sindaci civici: Daniele Berti e Carlo Castagnoli.