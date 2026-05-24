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Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

Guiglia, vigili del fuoco salvano una pecora ferita

Scivolata all'interno di un impervio canalone lungo il sentiero di Roccamalatina, era rimasta bloccata sul fondo

1 minuto di lettura

Intervento dei Vigili del Fuoco per il salvataggio di una pecora ferita nei calanchi di Roccamalatina.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:20, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenute per un singolare e delicato salvataggio animale nel territorio comunale di Guiglia. L’allarme è scattato per una pecora che, scivolata all'interno di un impervio canalone lungo il sentiero di Roccamalatina, è rimasta bloccata sul fondo a causa di un trauma a un arto che le impediva di risalire autonomamente. I soccorritori, grazie all'utilizzo di tecniche e attrezzature specifiche per il recupero in zone impervie, sono riusciti a raggiungere l'animale, a metterlo in sicurezza.

Ad attendere l'animale in superficie era presente un medico veterinario che ha prestato le prime cure sul posto. Successivamente, l'ovino è stato preso in carico e accompagnato presso un centro di recupero animali specializzato per gli accertamenti e le terapie del caso.

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