Vigili del fuoco di Modena, Luca Verna subentra all’ingegner Andriotto

Presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, si è svolta oggi la cerimonia del passaggio di consegne al vertice del Comando.

Il dirigente superiore Luca Verna, reduce dal mandato triennale alla guida del Comando di Pescara, ha assunto ufficialmente la direzione del Comando di Modena.

Durante la sua ultratrentennale carriera, l’ingegner Verna ha prestato servizio in diversi sedi, ricoprendo incarichi di responsabilità anche nella gestione di gravi eventi emergenziali, tra gli ultimi e più significativi quelli di Rigopiano e della tragedia di Pennapiedimonte.

Subentra all’ingegner Ermanno Andriotto, che lascia il capoluogo emiliano dopo 5 anni di intenso e proficuo lavoro sul territorio.