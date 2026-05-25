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Vignola, appello di Paradisi (Pd): 'Il centrosinistra sia unito al ballottaggio per continuare a governare la città'

Vignola, appello di Paradisi (Pd): 'Il centrosinistra sia unito al ballottaggio per continuare a governare la città'

'Nei prossimi giorni incontreremo le altre liste, perché le cittadine e i cittadini di Vignola non comprenderebbero divisioni'

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In vista del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Vignola, col centrosinistra sfavorito, il Partito Democratico rivolge un appello a tutte le forze progressiste, civiche e riformiste affinché prevalgano responsabilità, unità e spirito di collaborazione per continuare a garantire alla città un governo serio, competente e vicino ai bisogni delle persone.

'Il risultato elettorale, che andrà analizzato profondamente nelle prossime ore, ci consegna profondi spunti di riflessione ma conferma come una larga parte della comunità vignolese continui a guardare al centrosinistra come al punto di riferimento più credibile per affrontare le sfide del territorio – dichiara Massimo Paradisi, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico modenese –. Per questo motivo è fondamentale che tutte le energie progressiste sappiano ritrovarsi attorno a un progetto comune, capace di sostenere Emilia Muratori mettendo al centro il bene della città, la qualità dei servizi, la coesione sociale, lo sviluppo sostenibile e la tutela delle fasce più fragili'.


'Nei prossimi giorni – prosegue Paradisi – incontreremo i rappresentanti delle altre liste progressiste, perché la priorità è individuare i punti comuni di una unità, che non rappresenta soltanto una scelta elettorale, ma una strategia politica che negli anni ha dimostrato di produrre risultati concreti e buon governo.

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È la strada del campo largo che il Partito Democratico, insieme alle altre forze del centrosinistra, ha perseguito con determinazione, anche grazie al lavoro della segretaria nazionale Elly Schlein e dei leader delle diverse realtà progressiste e civiche. Questo è ciò che chiedono tanti cittadini che si rivolgono al centrosinistra: unità, credibilità e capacità di governare. A Vignola abbiamo il dovere di raccogliere questa richiesta, rafforzando una proposta politica inclusiva, aperta e capace di parlare a tutta la comunità. Il Partito Democratico modenese auspica dunque che il ballottaggio rappresenti un momento di mobilitazione ampia e partecipata, nella consapevolezza che solo attraverso la collaborazione tra tutte le forze progressiste sarà possibile continuare a costruire per Vignola un futuro di crescita, equità e innovazione'.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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