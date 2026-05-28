Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, la lista di Enzo Cavani chiude le porte alla Muratori: 'Sia lei che Pasini inadeguati'

Vignola, la lista di Enzo Cavani chiude le porte alla Muratori: 'Sia lei che Pasini inadeguati'

'Che ciascuno voti al ballottaggio secondo le proprie convinzioni, a sinistra o a destra, o scheda bianca'

1 minuto di lettura

'La lista Vignola Cambia rinnova il suo ringraziamento ai cittadini e alle cittadine che hanno votato Enzo Cavani e la nostra lista, al di fuori delle appartenenze di partito. Continueremo il nostro lavoro per promuovere la partecipazione, per far crescere una comunità più solidale e più attenta all'ambiente. Il vero risultato negativo di questa campagna elettorale è la scarsa partecipazione al voto, per questo invitiamo tutti gli elettori a partecipare al ballottaggio. In coerenza con quanto abbiamo detto e scritto durante la campagna elettorale, non diamo nessuna indicazione di voto ritenendo entrambe le coalizioni inadeguate ad amministrare in modo soddisfacente Vignola. Che ciascuno voti, secondo le proprie convinzioni, a sinistra o a destra, o scheda bianca'.

Con queste parole la lista 'Vignola Cambia' chiude la porta in faccia all'invita del Pd e di Emilia Muratori in vista del ballottaggio di fare fronte comune contro il centrodestra.

'Invitiamo tutti i nostri elettori a partecipare mercoledì 3 giugno alle 20.30 al Teatro Cantelli, a un incontro con i candidati, per confermare l'orientamento di cui sopra per il ballottaggio'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Voto a Vignola, la Muratori aggiusta il tiro dopo il Whatsapp di resa: ‘Difficile ma si può fare’

Voto a Vignola, la Muratori aggiusta il tiro dopo il Whatsapp di resa: ‘Difficile ma si può fare’

Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze

Voto a Vignola, per i due candidati modenesi 'calati' da Muzzarelli flop di preferenze

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Voto a Vignola, nella chat Pd la Muratori è già arresa: 'Siamo stati bocciati, col ballottaggio non si recupera così tanto'

Voto a Vignola, Pulitanò e Barcaiuolo (Fdi): 'Siamo pilastro della coalizione', nostro progetto credibile'

Voto a Vignola, Pulitanò e Barcaiuolo (Fdi): 'Siamo pilastro della coalizione', nostro progetto credibile'

Vignola, centrosinistra disastroso: in due anni il Pd dimezza il risultato e i 5 Stelle passano dal 6,7% all'1,6%

Vignola, centrosinistra disastroso: in due anni il Pd dimezza il risultato e i 5 Stelle passano dal 6,7% all'1,6%

Vignola, appello di Paradisi (Pd): 'Il centrosinistra sia unito al ballottaggio per continuare a governare la città'

Vignola, appello di Paradisi (Pd): 'Il centrosinistra sia unito al ballottaggio per continuare a governare la città'

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Articoli Recenti Formigine: inaugurato il bosco della vita di Ant

Formigine: inaugurato il bosco della vita di Ant

Casa della Comunità e ospedale di Comunità di Finale Emilia: entro fine anno l’avvio delle attività

Casa della Comunità e ospedale di Comunità di Finale Emilia: entro fine anno l’avvio delle attività

San Cesario, disposta dal questore la chiusura di un’attività ricettiva

San Cesario, disposta dal questore la chiusura di un’attività ricettiva

'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'

'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'