Vignola, la lista di Enzo Cavani chiude le porte alla Muratori: 'Sia lei che Pasini inadeguati'

'La lista Vignola Cambia rinnova il suo ringraziamento ai cittadini e alle cittadine che hanno votato Enzo Cavani e la nostra lista, al di fuori delle appartenenze di partito. Continueremo il nostro lavoro per promuovere la partecipazione, per far crescere una comunità più solidale e più attenta all'ambiente. Il vero risultato negativo di questa campagna elettorale è la scarsa partecipazione al voto, per questo invitiamo tutti gli elettori a partecipare al ballottaggio. In coerenza con quanto abbiamo detto e scritto durante la campagna elettorale, non diamo nessuna indicazione di voto ritenendo entrambe le coalizioni inadeguate ad amministrare in modo soddisfacente Vignola. Che ciascuno voti, secondo le proprie convinzioni, a sinistra o a destra, o scheda bianca'.

Con queste parole la lista 'Vignola Cambia' chiude la porta in faccia all'invita del Pd e di Emilia Muratori in vista del ballottaggio di fare fronte comune contro il centrodestra.

'Invitiamo tutti i nostri elettori a partecipare mercoledì 3 giugno alle 20.30 al Teatro Cantelli, a un incontro con i candidati, per confermare l'orientamento di cui sopra per il ballottaggio'.