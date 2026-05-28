Formigine: inaugurato il bosco della vita di Ant

Si è tenuta ieri mattina l'inaugurazione del 'Bosco della Vita', la nuova area verde realizzata all'interno del Parco Comunale 'Formigo', situato all'incrocio tra via Grandi e via Giusti a Formigine. Il progetto è nato grazie a un accordo sottoscritto tra il Comune di Formigine e la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, finalizzato alla creazione di un’oasi di biodiversità di 6.900 metri quadrati dedicata alla memoria delle attività svolte dalla Fondazione, dove la cura della persona si unisce alla tutela dell’ambiente. L'intervento è stato possibile grazie al contributo di Fondazione di Modena e al supporto del Gruppo Modenese Scienze Naturali.





La cerimonia ha visto la partecipazione dei bambini delle classi di 4 e 5 anni della scuola dell'infanzia Neri, che hanno preso parte a laboratori didattici dedicati alla natura. I piccoli alunni si sono cimentati nell'attività 'Bombe di Semi' a cura del Ceas di Formigine, creando palline di argilla e terriccio con semi di fiori da lanciare in spazi incolti per aiutare gli impollinatori, e hanno potuto osservare da vicino la vita delle api grazie a un'arnia didattica con pareti trasparenti.

L'area del bosco ospita infatti 45 piante arbustive (tra cui ciliegio, melo, pero e nocciolo) e un apposito 'Giardino degli insetti impollinatori' dotato di un Bug Hotel, una struttura in legno e materiali naturali per il nido e lo svernamento di api solitarie e coccinelle. L'opera è completata da vialetti pedonali in ghiaino, aree di sosta e un impianto di irrigazione a goccia.





Presenti all’evento il sindaco Elisa Parenti; l’Assessora ai Parchi e alle aree naturalistiche Giulia Malvolti; Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT Franco Pannuti ETS; Maria Concetta Pezzuoli, Delegata ANT Modena e Silvana Borsari, Consigliera di Amministrazione di Fondazione di Modena.





La Delegata ANT di Modena, Maria Concetta Pezzuoli ha dichiarato che “la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – Delegazione di Modena” ha sostenuto integralmente la realizzazione del Bosco della Vita ANT, facendosi carico di tutti gli interventi necessari alla sua creazione: dalla piantumazione degli alberi e degli arbusti alla realizzazione dei vialetti pedonali e del sistema di irrigazione, fino alla realizzazione del Giardino degli insetti impollinatori con il relativo Bug Hotel. Un progetto che rappresenta concretamente i valori di cura, solidarietà e attenzione all’ambiente che da sempre guidano l’attività della Fondazione e che desidera crescere insieme alla comunità grazie anche alla partecipazione di cittadini, famiglie e imprese attraverso il progetto “Adotta un Albero”.

Ogni albero potrà essere dedicato a una persona cara, a una nascita o a un momento importante della propria vita, trasformandosi in un segno duraturo di memoria, speranza e responsabilità condivisa per il territorio e per l’intera comunità».





“Desidero ringraziare di cuore la Fondazione ANT per aver donato alla nostra comunità un progetto di così straordinario valore sociale e ambientale' - ha affermato il sindaco Elisa Parenti. 'Un ringraziamento particolare va alla presidente Raffaella Pannuti, che ha voluto essere con noi oggi a Formigine per questo importante taglio del nastro. È stato davvero emozionante vedere la partecipazione dei bambini a questa giornata. La loro presenza ci ricorda che questo parco non è solo un presidio di biodiversità, ma esprime la speranza che il 'Bosco della Vita' diventi a tutti gli effetti un luogo vivo di socialità, un'occasione di incontro intergenerazionale dove gli anziani e i bambini possano ritrovarsi, stare insieme e condividere il proprio tempo immersi nella natura”.