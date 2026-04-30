Aimag-Hera, i sindacati hanno incontrato i sindaci: 'Si cerca percorso alternativo'

Si è svolto lunedì scorso un incontro tra tutte le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil insieme ai rappresentanti dei lavoratori dell’azienda e i sindaci dei Comuni soci di Aimag della provincia di Modena. L’incontro è stato richiesto dalle organizzazioni sindacali.
'Tra i temi affrontati, è stato richiamato il percorso legato al progetto di integrazione con Hera e il successivo stop determinato dal parere della Corte dei Conti, che ha evidenziato criticità nelle modalità di costruzione dell’accordo. A partire da quel passaggio, è stato avviato un lavoro che, recependo le indicazioni emerse, punta oggi a costruire un percorso alternativo in grado di rispondere alle esigenze di prospettiva del gruppo valutando tutte le possibili soluzioni' - si legge in una nota congiunta sindaci-sindacati.
'La criticità attuale è riconducibile in particolare alla concessione del servizio idrico integrato che risulta in scadenza al 31 dicembre 2027, mentre le gare per il nostro ambito territoriale sono previste nel 2029. A questo si aggiunge un tema di sostenibilità industriale: una parte significativa della capacità finanziaria del gruppo è oggi legata al mercato dell’energia, in particolare al ramo Sinergas.