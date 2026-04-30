Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag-Hera, i sindacati hanno incontrato i sindaci: 'Si cerca percorso alternativo'

Aimag-Hera, i sindacati hanno incontrato i sindaci: 'Si cerca percorso alternativo'

'Proposta di Patto di sindacato già elaborata a livello tecnico: sarà ora sottoposta al confronto nei Consigli comunali dei territori coinvolti'

2 minuti di lettura

Si è svolto lunedì scorso un incontro tra tutte le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil insieme ai rappresentanti dei lavoratori dell’azienda e i sindaci dei Comuni soci di Aimag della provincia di Modena. L’incontro è stato richiesto dalle organizzazioni sindacali.

'Tra i temi affrontati, è stato richiamato il percorso legato al progetto di integrazione con Hera e il successivo stop determinato dal parere della Corte dei Conti, che ha evidenziato criticità nelle modalità di costruzione dell’accordo. A partire da quel passaggio, è stato avviato un lavoro che, recependo le indicazioni emerse, punta oggi a costruire un percorso alternativo in grado di rispondere alle esigenze di prospettiva del gruppo valutando tutte le possibili soluzioni' - si legge in una nota congiunta sindaci-sindacati.

'La criticità attuale è riconducibile in particolare alla concessione del servizio idrico integrato che risulta in scadenza al 31 dicembre 2027, mentre le gare per il nostro ambito territoriale sono previste nel 2029. A questo si aggiunge un tema di sostenibilità industriale: una parte significativa della capacità finanziaria del gruppo è oggi legata al mercato dell’energia, in particolare al ramo Sinergas.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Un settore fortemente esposto alle dinamiche internazionali, come dimostrato negli ultimi anni dagli effetti del conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, che rendono il contesto energetico instabile e soggetto a forti oscillazioni, soprattutto per realtà di dimensioni più contenute rispetto ai grandi player internazionali. Su tutti questi aspetti si è registrata una convergenza sull’importanza di rafforzare gli strumenti di governance e i momenti di confronto. In questo senso, è stata condivisa la centralità del nuovo patto di sindacato, su cui i sindaci stanno lavorando da mesi - continua la nota -. Una proposta già elaborata a livello tecnico dagli uffici comunali e che sarà ora sottoposta al confronto nei Consigli comunali dei territori coinvolti, con l’obiettivo di arrivare alla sua approvazione nella seconda metà del mese di maggio'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag, Morelli al sindaco Righi: 'Scegli i cittadini o le poltrone'

Aimag, Morelli al sindaco Righi: 'Scegli i cittadini o le poltrone'

Hera, approvato il bilancio 2025: confermati Fabbri e Iacono

Hera, approvato il bilancio 2025: confermati Fabbri e Iacono

Inceneritore Modena, tra Mezzetti e Hera un patto di... fumo

Inceneritore Modena, tra Mezzetti e Hera un patto di... fumo

Ladri alla luce del sole nelle stazioni ecologiche, Hera e Comune rispondono: 'Denunce costanti, altre misure allo studio'

Ladri alla luce del sole nelle stazioni ecologiche, Hera e Comune rispondono: 'Denunce costanti, altre misure allo studio'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Alla stazione ecologica per 'caricare' ferro, casi in aumento: ‘Sembrano intoccabili, ho scritto a Hera'

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti San Felice sul Panaro, nuovo stabilimento Piovan Food & Powders da 100 dipendenti

San Felice sul Panaro, nuovo stabilimento Piovan Food & Powders da 100 dipendenti

'Crisi cooperative vitivinicole, il caso Lambrusco non è isolato'

'Crisi cooperative vitivinicole, il caso Lambrusco non è isolato'

'Smart working? Così si ferma l’economia, non certo il caro carburanti'

'Smart working? Così si ferma l’economia, non certo il caro carburanti'

La Cisl insiste e scrive ai sindaci modenesi: 'Serve più smart working contro il caro carburante'

La Cisl insiste e scrive ai sindaci modenesi: 'Serve più smart working contro il caro carburante'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Imprese: Matteo Tadolini riconfermato presidente Confesercenti Area Frignano

Imprese: Matteo Tadolini riconfermato presidente Confesercenti Area Frignano

Accesso al credito imprese: Modena a due velocità, l'artigianato soffre

Accesso al credito imprese: Modena a due velocità, l'artigianato soffre

San Prospero, Ermatech cresce ancora: impianti al centro sportivo Modena calcio e sede ampliata

San Prospero, Ermatech cresce ancora: impianti al centro sportivo Modena calcio e sede ampliata

Marr, approvato il bilancio d’esercizio 2025: dividendo lordo di 0,47 euro per azione

Marr, approvato il bilancio d’esercizio 2025: dividendo lordo di 0,47 euro per azione