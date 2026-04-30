Aimag-Hera, i sindacati hanno incontrato i sindaci: 'Si cerca percorso alternativo'

Si è svolto lunedì scorso un incontro tra tutte le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil insieme ai rappresentanti dei lavoratori dell’azienda e i sindaci dei Comuni soci di Aimag della provincia di Modena. L’incontro è stato richiesto dalle organizzazioni sindacali.

'Tra i temi affrontati, è stato richiamato il percorso legato al progetto di integrazione con Hera e il successivo stop determinato dal parere della Corte dei Conti, che ha evidenziato criticità nelle modalità di costruzione dell’accordo. A partire da quel passaggio, è stato avviato un lavoro che, recependo le indicazioni emerse, punta oggi a costruire un percorso alternativo in grado di rispondere alle esigenze di prospettiva del gruppo valutando tutte le possibili soluzioni' - si legge in una nota congiunta sindaci-sindacati.

'La criticità attuale è riconducibile in particolare alla concessione del servizio idrico integrato che risulta in scadenza al 31 dicembre 2027, mentre le gare per il nostro ambito territoriale sono previste nel 2029. A questo si aggiunge un tema di sostenibilità industriale: una parte significativa della capacità finanziaria del gruppo è oggi legata al mercato dell’energia, in particolare al ramo Sinergas.

Un settore fortemente esposto alle dinamiche internazionali, come dimostrato negli ultimi anni dagli effetti del conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, che rendono il contesto energetico instabile e soggetto a forti oscillazioni, soprattutto per realtà di dimensioni più contenute rispetto ai grandi player internazionali. Su tutti questi aspetti si è registrata una convergenza sull’importanza di rafforzare gli strumenti di governance e i momenti di confronto. In questo senso, è stata condivisa la centralità del nuovo patto di sindacato, su cui i sindaci stanno lavorando da mesi - continua la nota -. Una proposta già elaborata a livello tecnico dagli uffici comunali e che sarà ora sottoposta al confronto nei Consigli comunali dei territori coinvolti, con l’obiettivo di arrivare alla sua approvazione nella seconda metà del mese di maggio'.