San Felice sul Panaro, nuovo stabilimento Piovan Food & Powders da 100 dipendenti

Un decennio di crescita ininterrotta, da 2 a circa 60 milioni di euro e un nuovo stabilimento in Emilia-Romagna pronto a triplicare gli spazi produttivi. La divisione Food & Powders di Piovan Group accelera il proprio percorso di sviluppo e annuncia l’apertura, operativa a partire dall’autunno 2026, di una nuova sede a San Felice sul Panaro. Piovan Food & Powders realizza sistemi di automazione per la lavorazione di ingredienti alimentari e la gestione di polveri industriali, rivolgendosi ai principali produttori mondiali di creme spalmabili, cioccolato e prodotti dolciari.

'Il nuovo stabilimento produttivo rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo e crescita della divisione Food & Powders. Permetterà di disporre di spazi adeguati ai nuovi volumi di fatturato, ottimizzare il flusso produttivo, e presentare un’immagine allineata agli standard di gruppo. Sarà inoltre un ambiente lavorativo moderno e accogliente, allineato agli standard di Piovan Group. Infine, la realizzazione di una testing room ci consentirà di esprimere al meglio i valori di eccellenza e innovazione che da sempre ci contraddistinguono, garantendo ai nostri clienti soluzioni sempre più complete e all'avanguardia' - commenta Alessandro Sala, CEO della divisione Food & Powders.

Il nuovo stabilimento di San Felice sul Panaro, costruito nel 2025, porterà la superficie produttiva da 5.000 a 14.000 metri quadrati, con la possibilità di ulteriori ampliamenti.

'All’apertura, lo stabilimento ospiterà circa un centinaio di persone con la prospettiva di un’ulteriore espansione dell’organico prevista per gli anni successivi - si legge in una nota -. L’investimento avrà un impatto significativo anche sul fronte occupazionale e dell’innovazione: sono già aperte le selezioni per potenziare l’organico con project manager, site manager, sales engineer, progettisti meccanici, progettisti elettronici e software developer. Piovan Group punta ad attrarre nuovi talenti e a favorire percorsi di crescita professionale con possibilità di esperienze internazionali'.





Il gruppo

Il Piovan Group è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione per lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento di polimeri, bioresine, polimeri riciclati, liquidi alimentari e polveri, sia alimentari sia industriali. Negli ultimi anni, Piovan Group ha ampliato significativamente il proprio impegno nelle tecnologie a supporto delle bioeconomie ed economia circolare, sviluppando soluzioni per il riciclo e riutilizzo dei polimeri, nonché per la produzione di polimeri compostabili, valorizzando al contempo le opportunità di cross-selling fra le diverse linee di prodotto.

Con 90 anni di storia e più di 2.300 dipendenti, Piovan Group opera tramite 18 stabilimenti produttivi

e più di 40 filiali commerciali e di assistenza, garantendo soluzioni innovative continue e una presenza globale capace di supportare il cliente in tutte le fasi del progetto: dalla definizione tecnica degli impianti, all’installazione, all’avviamento e al supporto post‑vendita. Nel 2025, Piovan Group ha registrato ricavi pari a circa 600 milioni di euro, confermandosi punto di riferimento globale nel settore.