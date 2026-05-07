Da Zero a Cento, storie di impresa: sul palco del Mef l'eccellenza emiliana

Si è tenuta ieri la seconda edizione del format “Da Zero a Cento, Storie di Impresa”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della storia e dell’ evoluzione dell’Impresa in Italia, format ideato da Maja Argenziano titolare dell’Agenzia IDEAS4U Marketing & Comunicazione, col patrocinio del Comune di Modena, il supporto della Fondazione Casa di Enzo Ferrari – Museo.

Presenti, oltre a stakeholder del mondo d’Impresa, anche gli assessori Paolo Zanca, Federica Venturelli del Comune di Modena, Paola Poletti del Comune di Carpi e il rettore vicario Unimore Giovanna Galli.

'Il format è nato con l’obiettivo di valorizzare l’imprenditoria italiana di successo, l’innovazione e la creatività, con un’attenzione particolare all’imprenditoria femminile e alle nuove modalità di fare impresa e di comunicare i brand. Il Museo Enzo Ferrari è in questo senso una sede ideale, perché emblematica della vicenda professionale di un imprenditore lungimirante e di grandissimo talento, quale è stato Enzo Ferrari, che sosteneva che il futuro è nelle mani di chi lo sa anticipare. L’anno prossimo inseriremo anche un momento strutturato di interazione con gli studenti', evidenzia Maja Argenziano.

Hanno partecipato alla seconda edizione: Diego Pacifici, direttore Marketing del nuovo brand di gelati Lec, Valeria Della Rosa creatrice della app Oli Help (Milano), Marco Arletti di Chimar Spa (Carpi), Cristiana Vignoli di Hemera Pharma (Verona) e Tommaso Zoboli e Luca Bellei di Patty e tanto altro (Modena).

