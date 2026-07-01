Cna Modena presenta i conti: una narrazione positiva che si infrange sui numeri del Bilancio 2025 di Cna Servizi

Patrimonio netto in crescita, debiti finanziari in forte calo, utile positivo e investimenti nella formazione. È il quadro tracciato da Cna Modena nel comunicato diffuso a margine della presentazione dei bilanci del Sistema Cna.Secondo quanto reso noto dall'associazione, il patrimonio netto ha raggiunto i 14,8 milioni di euro, in aumento del 37,5% rispetto al 2021, mentre i debiti finanziari sarebbero diminuiti del 63%, passando da 12,9 a 4,8 milioni di euro. L'Ebitda viene indicato in 3,8 milioni di euro e l'utile netto in 1,5 milioni.Numeri che il presidente Cesare Galavotti e il segretario Francesco Stagi interpretano come il segnale di un'organizzazione 'solida e pronta a investire, capace di rafforzarsi nonostante un contesto economico caratterizzato da crescenti incertezze'.

Il comunicato, tuttavia, offre una lettura esclusivamente positiva dell'andamento economico e non consente di valutare in modo completo lo stato di salute dell'organizzazione.Ad esempio, viene evidenziata la crescita del patrimonio netto, ma non viene spiegato da quali fattori derivi. Un incremento patrimoniale può infatti essere determinato da utili di gestione, rivalutazioni, cessioni di beni o altre operazioni straordinarie: senza il dettaglio contenuto nei bilanci completi è impossibile comprenderne la reale origine.Analogo discorso riguarda la consistente riduzione dell'indebitamento finanziario.Il dato è certamente significativo, ma il comunicato non chiarisce se sia stato ottenuto attraverso la normale gestione economica, mediante la vendita di immobili o di altri cespiti, oppure grazie ad altre operazioni finanziarie.Anche Ebitda e utile netto vengono riportati come valori assoluti, senza alcun confronto con gli esercizi precedenti. Mancano quindi gli elementi necessari per capire se tali risultati rappresentino un miglioramento, una stabilità o, eventualmente, un rallentamento rispetto agli anni passati.Il comunicato non riporta inoltre alcuni indicatori che sarebbero particolarmente rilevanti per valutare l'andamento di un'associazione di rappresentanza. Si parla di 'quasi 9.000 imprese associate', ma non viene indicato quale fosse il numero degli associati negli anni precedenti. Senza una serie storica non è possibile sapere se la base associativa sia cresciuta, sia rimasta stabile oppure si sia ridotta. Lo stesso vale per gli altri dati richiamati: i 535 dipendenti, le oltre 31.000 ore di formazione, l'età media scesa da 52 a 47 anni e la certificazione per la parità di genere costituiscono indicatori interessanti sotto il profilo organizzativo, ma non permettono, da soli, di valutare la sostenibilità economica dell'ente.

Assenti anche informazioni su altri aspetti normalmente considerati dagli analisti economici, come l'andamento del valore della produzione negli ultimi esercizi, il rendiconto finanziario, i flussidi cassa, l'evoluzione dei crediti, l'eventuale ricorso a contributi pubblici e il confronto con gli anni precedenti.Insomma la nota seleziona esclusivamente gli indicatori più favorevoli, senza offrire un quadro completo dell'evoluzione economica del Sistema Cna, naturalmente, questo non significa che i risultati illustrati non siano corretti. Significa però che, sulla base del solo comunicato, non è possibile esprimere una valutazione complessiva sull'effettiva situazione economica dell'associazione.Per questo motivo, un'analisi realmente approfondita può essere svolta soltanto esaminando i bilanci completi, comprensivi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, confrontandoli con quelli degli esercizi precedenti.

I numeri del bilancio Cna Servizi Modena srl

Tali numeri, per quanto riguarda Cna associazione, non sono pubblici, proprio alla luce dello status di 'associazione', mentre per quanto riguarda Cna Servizi Modena srl (che è comunque la principale società operativa del Sistema Cna) in base al bilancio 2025, depositato a maggio, le cifre tracciano un quadro diverso da quello ufficializzato dalla associazione che - ripetiamo - parla però dell'intero Sistema Cna.Ecco comunque l'analisi puntale di Cna Servizi in base ai numeri di bilancio.Nel 2025, rispetto al 2024,da 33,26 milioni a 32,67 milioni, quindi -583 mila euro (-1,75%) esonoin calo da due anni, si passa infatti dai 32,08 milioni del 2023, ai 31,58 milioni del 2024 fino ai 31,03 milioni del 2025.E ancora,del 30% passando dal 2024 con un utile di 1.363.469 euro al 2025 con un utile di 961.215 euro, cioè -402 mila euro pari a circa -29,5%. Ricordiamo che nel comunicato sul Sistema Cna invece si parla genericamente di 'utile netto di 1,5 milioni', scegliendo il dato consolidato più favorevole, mentre la principale società operativa registra come detto una diminuzione importante.Non solo, l'passando da 3,27 milioni del 2024 a 2,66 milioni del 2025 (-18,6%), la(Ebitda margin passa da 9,82% a 8,14%). I dati positivi del Bilancio Cna Servizi Modena riguardano invece ilche passa da 7,2 milioni a 8,76 milioni e iche continuano a diminuire passando dai 10 milioni del 2021 a 3,4 milioni.Ovviamente qualora Cna Modena intendesse fornire ulteriori elementi o chiarimenti sui dati del 'Sistema Cna' non riportati nella loro complessità, al netto del Bilancio di Cna Servizi, saremo naturalmente disponibili a pubblicarli, nell'interesse di un'informazione il più possibile completa e trasparente.

Nella foto il segretario Francesco Stagi e il presidente Cesare Galavotti