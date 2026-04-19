San Felice, lutto per la morte a 48 anni di Nicola Vallicelli

Lutto a San Felice per la morte a 48 anni di Nicola Vallicelli, dipendente del Comune di San Felice scomparso venerdì dopo una malattia che lo aveva colpito.

'A nome mio personale, della Giunta e del Consiglio comunale e di tutti i colleghi esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa, di Nicola Vallicelli, 48 anni, dal 2010 dipendente del Comune di San Felice sul Panaro - scrive il sindaco Michele Goldoni -. Nicola in un primo tempo era stato assegnato alla squadra operai e in seguito era diventato centralinista. Amministratori, colleghi e cittadini lo ricordano per la grande disponibilità umana, ma anche per la passione, l’entusiasmo e l’impegno che ha sempre messo nel proprio lavoro. Mancherà tanto a tutti noi. Siamo vicini ai familiari ai quali ci stringiamo in un ideale abbraccio'.

Vallicelli lascia la moglie Luana e le due figlie, Margherita e Carolina. I funerali si terranno lunedì 20 aprile alle 15.30, partendo dall’ospedale Pierantoni di Forlì per raggiungere la chiesa parrocchiale di Castrocaro Terme.