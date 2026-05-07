Zincol Italia Spa di San Felice sul Panaro: sciopero di 8 ore per il rinnovo del contratto

Sciopero oggi di 8 ore, con presidio di 2 ore davanti ai cancelli della Zincol Italia Spa di San Felice sul Panaro, stamattina per rivendicare il rinnovo del contratto aziendale scaduto a fine 2023, e prolungato con due accordi ponte nel 2024 e 2025. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Fim Cisl e Fiom Cgil insieme alle Rsu. Ha aderito il 100% degli addetti in produzione (75 sono operai, a fronte di 9 impiegati).

'Il 22 aprile, nell’ultimo incontro con l’azienda, è stata avanzata una proposta peggiorativa sul premio di risultato – affermano Denise Cotti (Fiom Cgil) e Marcello Della Gatta (Fim Cisl) – poiché a parità di risultati raggiunti, il valore di due dei tre degli obiettivi è inferiore rispetto agli anni passati. Chiediamo - proseguono i sindacalisti - di rimetterci al tavolo e garantire almeno il premio degli anni passati a parità di risultati produttivi raggiunti'.

Per questo nell’assemblea sindacale di ieri, i lavoratori hanno dato mandato ai sindacati di procedere con questa prima azione di sciopero, e non escludono altre mobilitazioni in caso di mancate risposte da parte dell’azienda.