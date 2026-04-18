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San Felice, al via la quinta edizione del memorial Alberto Setti

San Felice, al via la quinta edizione del memorial Alberto Setti

In ricordo del giornalista della Gazzetta di Modena morto nell'aprile 2020 a soli 56 anni

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Sabato 25 aprile a San Felice sul Panaro, presso lo stadio Bergamini, dalle 9.30 alle 17.30, si svolgerà la 12° edizione del Torneo di Primavera, 5° Memorial Alberto Setti, il giornalista della Gazzetta di Modena morto nell'aprile 2020 a soli 56 anni. A fronteggiarsi le squadre calcistiche under 13 di professionisti di Bologna, Modena, Carpi, Sassuolo, Reggiana, Cesena, Padova, Empoli e Parma.

L’iniziativa è organizzata da Medolla San Felice Asd e Comune di San Felice. 'Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della dodicesima edizione del Torneo di calcio under 13, che da cinque anni si disputa nel vivo ricordo dell’indimenticabile Alberto Setti – ha dichiarato l’assessore allo Sport Paolo Pianesani – quest’anno lo stadio Bergamini celebra un’importante novità: l’unione calcistica di due società e due paesi, San Felice e Medolla, segno di una sinergia vincente sul territorio. Come amministratore, sono grato al gruppo dirigenziale che ha saputo rilanciare l’attività giovanile, rendendola un faro per la nostra comunità'.

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