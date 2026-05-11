San Felice sul Panaro: apre la nuova Casa della Comunità

Attraverso un percorso condiviso con la comunità, inclusa la Commissione consiliare, la Casa di Comunità è stata intitolata ad Alberto Bergamini, figura medica di grande rilievo nella storia di San Felice, avendo ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Primario Medico e Direttore Sanitario dell'Ospedale Civile di San Felice e partecipato attivamente alla vita sociale e associativa della comunità.
Qui troveranno spazio diversi servizi, alcuni di nuova attivazione e altri già presenti a San Felice (tra venerdì 8 e sabato 9 maggio le operazioni di trasloco dal Poliambulatorio di via degli Scienziati, dove rimarrà il Punto prelievi).
Di fronte all'ingresso principale, in via Giro Frati 501, la segreteria degli ambulatori dei quattro medici di medicina generale che trovano sede nella nuova struttura, insieme a personale infermieristico dedicato.
Tra le novità che prendono il via con la struttura c'è anche il Punto Unico di Accesso (PUA), un servizio che offre un unico riferimento per chi ha bisogni sociali e sanitari complessi. Si rivolge a persone con disabilità, non autosufficienti e a chi vive situazioni di fragilità. Il PUA orienta sui servizi disponibili, facilita l'accesso e coordina gli interventi. Dopo una prima valutazione dei bisogni, può attivare un progetto assistenziale personalizzato, condiviso con la persona e il caregiver, e ne monitora nel tempo l'efficacia. L'obiettivo è garantire un accesso semplice, integrato ed equo ai servizi, anche in ottica preventiva.
Fondamentale, nell'ottica del percorso di miglioramento dell'appropriatezza e della continuità della risposta ai bisogni della popolazione, la presenza all'interno della nuova Casa della Comunità degli ambulatori specialistici: la Cardiologia, il Servizio di Diabetologia con la dietista e il Centro Disturbi Cognitivi e Demenza.
Prendono il via dunque i servizi destinati ai cittadini all'interno della struttura della nuova Casa della Comunità, struttura che, a causa del rincaro dei costi dovuto anche alla situazione internazionale, presenta un'area al grezzo.
'Come Amministrazione comunale salutiamo con favore l'apertura della Casa della Comunità, una struttura attesa da tempo a San Felice che comporta un indubbio valore aggiunto in termini di servizi sanitari per i nostri cittadini – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni –. Nel frattempo proseguirà il lavoro per completare l'opera nel più breve tempo possibile'.
'La Casa della Comunità rappresenta un modello organizzativo fondamentale per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini – conclude la dottoressa Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola –. La presenza di équipe multidisciplinari, composte da medici di medicina generale, specialisti, infermieri e servizi sociali, consente infatti una presa in carico integrata e continuativa della persona, migliorando l'appropriatezza delle risposte assistenziali e la vicinanza ai bisogni della comunità'.