Europa in bilico tra radici e burocrazia, a Carpi incontro con il ricercatore Lorenzo Bernasconi

In un contesto mondiale attraversato da nuove tensioni tra superpotenze, l’Unione Europea mostra tutta la sua fragilità politica e strategica. Una condizione che alimenta interrogativi, timori e aspettative per quasi 500 milioni di cittadini. È da questa dicotomia – un continente ricco di storia e identità, ma un’istituzione percepita come distante e incompiuta – che prende avvio il nuovo appuntamento di Genius Loci.

Ospite della serata sarà Lorenzo Bernasconi, ricercatore della Fondazione Machiavelli, think tank che unisce analisi, studi e proposte orientate alla tutela dei valori tradizionali e alla costruzione di visioni politiche innovative.

L’incontro proporrà una riflessione critica sull’UE come “entità a metà”: né Stato né piena federazione, nata privilegiando l’integrazione economica rispetto alla costruzione di una solida identità comune. Un’impostazione che, secondo molti analisti, ha generato decenni di fragilità strutturali e un crescente scollamento tra istituzioni e cittadini.

L’appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio, alle 20.30, in Sala Duomo, alla vigilia della Giornata dell’Europa. Al centro del dibattito, la distinzione – oggi più che mai attuale – tra il concetto culturale e storico di Europa e l’assetto politico-amministrativo dell’Unione Europea, due termini simili ma sempre più percepiti come distanti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

