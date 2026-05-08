In un contesto mondiale attraversato da nuove tensioni tra superpotenze, l’Unione Europea mostra tutta la sua fragilità politica e strategica. Una condizione che alimenta interrogativi, timori e aspettative per quasi 500 milioni di cittadini. È da questa dicotomia – un continente ricco di storia e identità, ma un’istituzione percepita come distante e incompiuta – che prende avvio il nuovo appuntamento di Genius Loci.
Ospite della serata sarà Lorenzo Bernasconi, ricercatore della Fondazione Machiavelli, think tank che unisce analisi, studi e proposte orientate alla tutela dei valori tradizionali e alla costruzione di visioni politiche innovative.
L’incontro proporrà una riflessione critica sull’UE come “entità a metà”: né Stato né piena federazione, nata privilegiando l’integrazione economica rispetto alla costruzione di una solida identità comune. Un’impostazione che, secondo molti analisti, ha generato decenni di fragilità strutturali e un crescente scollamento tra istituzioni e cittadini.
L’appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio, alle 20.30, in Sala Duomo, alla vigilia della Giornata dell’Europa. Al centro del dibattito, la distinzione – oggi più che mai attuale – tra il concetto culturale e storico di Europa e l’assetto politico-amministrativo dell’Unione Europea, due termini simili ma sempre più percepiti come distanti.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
Europa in bilico tra radici e burocrazia, a Carpi incontro con il ricercatore Lorenzo Bernasconi
Questa sera alle 20,30 alla sala Duomo, organizzato da Genius Loci
In un contesto mondiale attraversato da nuove tensioni tra superpotenze, l’Unione Europea mostra tutta la sua fragilità politica e strategica. Una condizione che alimenta interrogativi, timori e aspettative per quasi 500 milioni di cittadini. È da questa dicotomia – un continente ricco di storia e identità, ma un’istituzione percepita come distante e incompiuta – che prende avvio il nuovo appuntamento di Genius Loci.
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