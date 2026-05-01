Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi, in fondo Righi e Morelli hanno un obiettivo comune: scardinare il tavolo che conta

Carpi, in fondo Righi e Morelli hanno un obiettivo comune: scardinare il tavolo che conta

A Carpi il tavolo di peso sembra avere da anni una composizione abbastanza chiara: Manuela Ghizzoni, Paola Ruggiero, Daniela Depietri, Paola Poletti

2 minuti di lettura

Fa discutere l’interventismo di Simone Morelli, referente carpigiano di Azione. Che con una serie di uscite pubbliche ha puntato il dito contro le fragilità della giunta guidata da Riccardo Righi. Fragilità reali, inutile girarci attorno. Una giunta politicamente debole, spesso incerta, definita da alcuni la peggiore di sempre. Peggiore e pure monca, visto che l’Urbanistica è scoperta da quasi un anno dopo l’uscita di Alessandro Di Loreto; mentre Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici, è dato in partenza a giugno. Righi s’è vantato di milioni di euro di cantieri: ma da sindaco, di fatto, lui non ne ha creato uno. Però la sua giunta ne ha sbagliati mille.

Morelli contesta immobilismo, mancanza di visione, assenza di decisionismo. Tradotto: manca un Morelli. Ma perché un alleato attacca così duramente quella che, almeno sulla carta, resta la sua maggioranza?


La prima lettura è semplice, fin troppo: Morelli guarda alle prossime nomine. Fondazione, Aimag, giunta. Il vecchio mercato delle poltrone: quello dove tutti si indignano in pubblico e poi in privato chiedono il menù aggiornato. Ai suoi tempi Morelli era uno stregone delle nomine. Uno capace di inserire donne e uomini nei punti giusti con una precisione quasi chirurgica.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Oggi alza la posta per le prossime aste: da incantesimo a incanto, il passo è breve.


Righi lo ha capito. E infatti la sua replica, dietro la forma istituzionale, suona più o meno così: il mio numero lo sai, non puoi pretendere tutto, ma chiamami: portami un nome serio, e vediamo cosa si può fare. Anche perché sa benissimo di non poter ignorare del tutto il partito di Carlo Calenda, di Paolo Zanca e di Matteo Richetti. Piccolo nei numeri, forse, ma utile quando gli equilibri diventano ballerini. 

Questa è la lettura apparente.


Poi c’è la politica vera. E la politica vera, come il bridge, non si gioca mai con le carte completamente scoperte. Si intuisce, si aspetta, si finge, si forza la mano. E a Carpi il tavolo che conta al circolo che conta sembra avere da anni una composizione abbastanza chiara: Manuela Ghizzoni, Paola Ruggiero, Daniela Depietri, Paola Poletti. Quattro figure diverse, ma riconducibili alla stessa geografia politica, allo stesso perimetro di relazioni, allo stesso modo di occupare gli spazi. Fondazioni, partecipate, partito, giunta. Tutto. E sullo sfondo Sauro Mambrini, storico imprenditore legato al Parco Lama. 


Questo nuovo blocco ha sostituito tutta la vecchia classe dirigente legata alla stagione di Alberto Bellelli.

Mettendo - sempre politicamente parlando - una pietra tombale su Morelli e tenendo Righi alla catena politica cortissima. Per questo i due hanno un obiettivo comune. Ma Righi non può attaccare frontalmente: così lascia che altri facciano il lavoro sporco. E Morelli punge, denuncia, scuote il tavolo, usa la stampa. Come faceva ai tempi del silente Bellelli.


Per Righi la posta è liberarsi. Per Morelli è tornare centrale. Magari vicesindaco, o candidato di una futura coalizione di centro. Perché in fondo, senza il Carpigate che si è comunque autoinflitto, oggi il sindaco sarebbe lui.


Magath

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da Magath ricade solo sul direttore della testata.  Ci sono...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, Righi: 'Le parole dell'ex vicesindaco Morelli? E' disagio politico'

Carpi, Righi: 'Le parole dell'ex vicesindaco Morelli? E' disagio politico'

Aimag, Morelli al sindaco Righi: 'Scegli i cittadini o le poltrone'

Aimag, Morelli al sindaco Righi: 'Scegli i cittadini o le poltrone'

Carpi, De Rosa (Fi): 'Rendiconto di gestione, la giunta Righi manca di visione'

Carpi, De Rosa (Fi): 'Rendiconto di gestione, la giunta Righi manca di visione'

Le piazze del 1° maggio: a Modena anche i Rats

Le piazze del 1° maggio: a Modena anche i Rats

Carpi approva il rendiconto di gestione: l'indebitamento scende a 18 milioni

Carpi approva il rendiconto di gestione: l'indebitamento scende a 18 milioni

Il Carpi vince in trasferta col Guidonia e chiude il campionato in bellezza

Il Carpi vince in trasferta col Guidonia e chiude il campionato in bellezza

Articoli più Letti Modena, uomo nudo in centro e in palese difficoltà. Il capogruppo Fdi lo mette alla berlina sui social: 'Risorse'

Modena, uomo nudo in centro e in palese difficoltà. Il capogruppo Fdi lo mette alla berlina sui social: 'Risorse'

Modena, nel vuoto dei partiti di minoranza il Comitato di Meschieri accende il faro dell'opposizione

Modena, nel vuoto dei partiti di minoranza il Comitato di Meschieri accende il faro dell'opposizione

Trump sbeffeggia il Papa e si dipinge come Gesù: la follia al potere nel silenzio di un'Italia in ginocchio

Trump sbeffeggia il Papa e si dipinge come Gesù: la follia al potere nel silenzio di un'Italia in ginocchio

La Pasqua come un Drone: il surreale messaggio pasquale del vescovo

La Pasqua come un Drone: il surreale messaggio pasquale del vescovo

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Primo maggio, lo sfruttamento camuffato: chi e cosa difendono davvero i sindacati oggi?

Primo maggio, lo sfruttamento camuffato: chi e cosa difendono davvero i sindacati oggi?

Buon compleanno a La Pressa: 9 anni di cronaca e opinioni... alla ricerca di una fetta di libertà

Buon compleanno a La Pressa: 9 anni di cronaca e opinioni... alla ricerca di una fetta di libertà

Drop-in: i poteri dell'assessore Maletti e gli assist di Fratelli d'Italia al centrosinistra

Drop-in: i poteri dell'assessore Maletti e gli assist di Fratelli d'Italia al centrosinistra

Modena, da Lepore passando a Fabbri e De Pascale: il sindaco Mezzetti contro tutti

Modena, da Lepore passando a Fabbri e De Pascale: il sindaco Mezzetti contro tutti