Il Carpi vince in trasferta col Guidonia e chiude il campionato in bellezza

Il Carpi chiude il campionato con una vittoria per 3-2 contro il Guidonia. La formazione di mister Cassani va in vantaggio al 28' con Figoli, Spavone riporta il risultato in parità al 32' e nel recupero del primo tempo Zagnoni sigla in 2-1. Nella ripresa il Carpi va sul 3-1 con una rete di Gaddini al 48'. Al 61' ancora Spavone porta il risultato sul 2-3 finale. La classifica del Girone B di Serie C vede il Carpi finire al 13esimo posto con 40 punti.
Tabellino
Guidonia Montecelio vs AC Carpi 2-3 (1-2)
Reti: 28′ Figoli (C), 32′ Spavone (G), 45’+3 Zagnoni (C), 48′ Gaddini (C), 61′ Spavone (G)
Guidonia Montecelio (4-3-3): Stellato; Viteritti (dall’82’ Toma), Mulè, Frascatore, Zappella; Franchini (dal 62′ Mastrantonio), Santoro, Tessiore; Starita (dal 62′ Russo), Tounkara (dall’82’ Zuppel), Spavone (dal 74′ Errico). A disposizione: Avella, Galletti, Cristini, Vitturini, Miccoli, Peciarolo, Bafaro. All. Ginestra
AC Carpi (4-4-2): Scacchetti; Benvenuto (dal 46′ Cecotti), Zagnoni, Lombardi, Verza (dall’83’ Giva); Stanzani, Figoli (dal 65′ Puletto), Rosetti, Casarini; Sall (dal 65′ Gerbi), Gaddini (dal 53′ Giani). A disposizione: Sorzi, Perta, Rossini, Amayah, Pietra, Sula. All. Cassani
Arbitro: Sig. Tropiano sez. Bari/ Assistenti: Bettani – Marucci/ 4° Ufficiale Sig. Silvestri (Roma 1)/ Operatore FVS Sig. Petrov (Roma 1)
Ammoniti: Lombardi (C)
Espulsi: nessuno
Recupero: 2’ p.t.; 6’ s.t.
Foto Carpi Calcio