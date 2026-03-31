Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

L’Italia manca i Mondiali per la terza volta di fila nella decisiva finale dei play-off giocata a Zenica

1 minuto di lettura

Due errori dell’Italia ai calci di rigori. Prima ha sbagliato Esposito, che ha tirato alto e manda la palla fuori dalla porta. Poi sbaglia pure Cristante, con una traversa.
Finisce nel peggiore dei modi la sfida con la Bosnia e l'Italia è fuori dai Mondiali.
L’Italia manca i Mondiali per la terza volta di fila: nella decisiva finale dei play-off giocata a Zenica, gli azzurri cedono ai rigori contro la Bosnia. Kean la sblocca al 15′, poi il rosso di Bastoni lascia la Nazionale in dieci al minuto 41 e al 79′ ecco il pari di Tabakovic. I supplementari non bastano, si decide tutto dagli undici metri, sbagliano Esposito e Cristante e ad avere la meglio è così la squadra di casa. L’Italia fallisce dunque la qualificazione dopo aver già saltato le ultime due edizioni dei Mondiali, Russia 2018 e Qatar 2022.
Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mishka Henner

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nomina Difensore civico Modena, Platis (Fi): 'La procedura è viziata e va annullata'

Nomina Difensore civico Modena, Platis (Fi): 'La procedura è viziata e va annullata'

Scandalo Fondazione, sindaco di Sassuolo: 'Non abbiamo chiesto chiarimenti formali, attendiamo magistratura'

Scandalo Fondazione, sindaco di Sassuolo: 'Non abbiamo chiesto chiarimenti formali, attendiamo magistratura'

Referendum Sassuolo: sul 'voto politicizzato' scontro FI-PD

Referendum Sassuolo: sul 'voto politicizzato' scontro FI-PD

Terremoto referendario colpisce solo Roma: si dimette da capogruppo Fi Gasparri. A Modena silenzio assordante

Terremoto referendario colpisce solo Roma: si dimette da capogruppo Fi Gasparri. A Modena silenzio assordante

'Con la riforma ridiamo normalità a un sistema distorto'

'Con la riforma ridiamo normalità a un sistema distorto'

'Sanità in Emilia Romagna: con il ticket sui farmaci la gente si cura meno'

'Sanità in Emilia Romagna: con il ticket sui farmaci la gente si cura meno'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti 'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Nonantola, intitolata a Paolo Ponzo la via del nuovo centro sportivo del Modena

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Eccellenza, colpo salvezza per il Formigine a Castelvetro

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Formula 1, in Australia doppietta Mercedes con Russell e Antonelli davanti alle Ferrari

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Ubersetto, festa per i 200 gol di Francesco Calaiò

Ubersetto, festa per i 200 gol di Francesco Calaiò

Serie D, il Cittadella torna in campo giovedì a Imola

Serie D, il Cittadella torna in campo giovedì a Imola

Il dolore del vicepresidente del Modena Silvio Rivetti: 'Onoreremo Nina tutti i giorni della nostra vita'

Il dolore del vicepresidente del Modena Silvio Rivetti: 'Onoreremo Nina tutti i giorni della nostra vita'

Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini

Promozione, il Camposanto vince a Baiso e torna a respirare. Tutti i tabellini