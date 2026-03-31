Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Due errori dell’Italia ai calci di rigori. Prima ha sbagliato Esposito, che ha tirato alto e manda la palla fuori dalla porta. Poi sbaglia pure Cristante, con una traversa.

Finisce nel peggiore dei modi la sfida con la Bosnia e l'Italia è fuori dai Mondiali.

L’Italia manca i Mondiali per la terza volta di fila: nella decisiva finale dei play-off giocata a Zenica, gli azzurri cedono ai rigori contro la Bosnia. Kean la sblocca al 15′, poi il rosso di Bastoni lascia la Nazionale in dieci al minuto 41 e al 79′ ecco il pari di Tabakovic. I supplementari non bastano, si decide tutto dagli undici metri, sbagliano Esposito e Cristante e ad avere la meglio è così la squadra di casa. L’Italia fallisce dunque la qualificazione dopo aver già saltato le ultime due edizioni dei Mondiali, Russia 2018 e Qatar 2022.

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