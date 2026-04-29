Liste d'attese infinite a Modena, il difensore civico dà ragione a un paziente e anticipa di un anno e mezzo

'Un cittadino ci ha comunicato che a seguito del ricorso al difensore civico regionale che gli avevamo suggerito, l’appuntamento per una visita oculistica inizialmente fissato dall’AUSL di Modena per l’11 ottobre 2027 gli è stato anticipato al 21 maggio prossimo. La procedura funziona e ci sono margini per migliorare una gestione inefficiente delle liste d’attesa'. Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali.'Questo caso – ha proseguito Vignali – conferma due aspetti fondamentali: da un lato l’importanza del ruolo del Difensore civico, che rappresenta uno strumento realmente efficace di tutela dei diritti dei cittadini; dall’altro, l’evidenza di una criticità strutturale nella programmazione delle prestazioni sanitarie, che non può essere affrontata solo con interventi emergenziali o con singoli ricorsi. Non è accettabile che per una visita specialistica ci si veda assegnare un appuntamento a oltre due anni di distanza, salvo poi poterlo anticipare drasticamente attraverso una procedura di garanzia. Questo significa che il sistema presenta rigidità, inefficienze organizzative e una gestione delle agende che va profondamente rivista. La sanità pubblica deve essere in grado di garantire tempi certi e appropriati a tutti i cittadini, non solo a chi è più informato o riesce a districarsi tra ricorsi e segnalazioni.Serve maggiore trasparenza sulle liste d’attesa, un monitoraggio costante delle prestazioni effettivamente erogate e un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, inclusa una reale integrazione tra pubblico e privato accreditato. Episodi come questo dimostrano che il problema non è tanto la carenza di risorse, ma piuttosto l’organizzazione del sistema'.'Continueremo – conclude Vignali – a seguire con attenzione il tema cruciale delle liste d’attesa e a sollecitare la Giunta regionale affinché trasformi i singoli casi risolti con ricorsi straordinari in uno stimolo per una riforma strutturale, che restituisca efficienza, equità e credibilità alla sanità dell’Emilia-Romagna'.