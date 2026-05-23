'Modena, la manifestazione Fdi-Vannacci di oggi non risolve nulla: noi non ci saremo'

Dopo la Lega di Modena, anche Alternativa Popolare (PPE) prende le distanze dalla manifestazione di oggi targata Fdi e Vannacci.

'Pur facendo parte convintamente del centrodestra, non parteciperemo al corteo indetto dall'associazione Aretè, vicina a Vannacci, per due motivi principali: il primo è, che in questo momento difficile per la nostra comunità, occorre unità e non divisione perché parliamo di temi importanti che vanno affrontati seriamente. Secondariamente, l'iniziativa andava preparata meglio fin dall'inizio, coinvolgendo tutti e senza cercare fughe in avanti perché così facendo non si risolve nessun problema concreto dei cittadini Modenesi - afferma il coordinatore regionale Alberto Bosi -. È giunto il momento che la politica torni ad essere una cosa seria e che quindi rifletta approfonditamente sui problemi reali in modo da fare veramente il bene comune'.

