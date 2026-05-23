Dopo la Lega di Modena, anche Alternativa Popolare (PPE) prende le distanze dalla manifestazione di oggi targata Fdi e Vannacci.
'Pur facendo parte convintamente del centrodestra, non parteciperemo al corteo indetto dall'associazione Aretè, vicina a Vannacci, per due motivi principali: il primo è, che in questo momento difficile per la nostra comunità, occorre unità e non divisione perché parliamo di temi importanti che vanno affrontati seriamente. Secondariamente, l'iniziativa andava preparata meglio fin dall'inizio, coinvolgendo tutti e senza cercare fughe in avanti perché così facendo non si risolve nessun problema concreto dei cittadini Modenesi - afferma il coordinatore regionale Alberto Bosi -. È giunto il momento che la politica torni ad essere una cosa seria e che quindi rifletta approfonditamente sui problemi reali in modo da fare veramente il bene comune'.
'Modena, la manifestazione Fdi-Vannacci di oggi non risolve nulla: noi non ci saremo'
Dopo la Lega di Modena, anche Alternativa Popolare (PPE) prende le distanze dalla manifestazione di oggi pomeriggio
Dopo la Lega di Modena, anche Alternativa Popolare (PPE) prende le distanze dalla manifestazione di oggi targata Fdi e Vannacci.
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