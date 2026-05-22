Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Evoca la strage di Modena contro la Schlein: consigliera Lega sospesa. Mezzetti: 'Abbassare i toni'

Evoca la strage di Modena contro la Schlein: consigliera Lega sospesa. Mezzetti: 'Abbassare i toni'

'Tutte le forze politiche, da destra a sinistra, hanno in questo momento un compito fondamentale: evitare l'imbarbarimento del linguaggio e del confronto'

2 minuti di lettura

La leghista Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale a Barzanò, nel Lecchese, è stata sospesa da ogni incarico dopo le polemiche per un suo commento sotto la diretta Facebook dell'iniziativa elettorale con la segretaria Pd Elly Schlein e il candidato sindaco del centrosinistra di Lecco, Mauro Gattinoni, in cui evocava i fatti di Modena: 'Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani e che passa di lì e ci fa un favore?', ha scritto Piazza.
'La Lega Salvini Premier prende fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come un augurio di violenza, odio o danno' e comunica che 'a tutela dell'immagine del movimento e nel rispetto dei valori che la Lega rappresenta, è stata disposta con effetto immediato la sospensione di Debora Piazza da ogni incarico e attività' si legge in una nota del segretario provinciale del Carroccio a Lecco, Daniele Butti.

 

'Usare la tragedia di Modena per evocare gravi conseguenze sull'integrità fisica degli avversari politici è raccapricciante. Di fronte alle parole della consigliera leghista di Lecco esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza a Elly Schlein. La sospensione della consigliera, decisa dalla Lega, è sicuramente apprezzabile così come le parole che stanno giungendo da più parti, a partire da quelle ferme della Presidente Meloni - afferma Mezzetti -. Da sindaco della città che è stata ferita da questo atto criminale non posso che tornare a chiedere di abbassare i toni e di riportare la politica ad essere un terreno di confronto civile. La politica non può essere il luogo dove si sfogano i bassi istinti. Tutte le forze politiche, da destra a sinistra, hanno in questo momento un compito fondamentale: evitare l'imbarbarimento del linguaggio e del confronto'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il legale di El Koudri: 'Era convinto di non trovare lavoro per il malocchio'

Il legale di El Koudri: 'Era convinto di non trovare lavoro per il malocchio'

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero

Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

Modena, sostituiti infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina

Modena, sostituiti infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina

Street tutor a Modena, cambia la ditta: affidamento diretto a Italpol, 100mila euro fino a fine anno

Street tutor a Modena, cambia la ditta: affidamento diretto a Italpol, 100mila euro fino a fine anno

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Spazio ADV dedicata a Visione Necessarie
Articoli più Letti Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Modena, cena in piazza a quattro ore e a due passi dalla strage: Confcommercio rivendica la scelta

Modena, cena in piazza a quattro ore e a due passi dalla strage: Confcommercio rivendica la scelta

Articoli Recenti Nulla osta di lavoro per stranieri fittizi: il caso Modena sotto osservazione

Nulla osta di lavoro per stranieri fittizi: il caso Modena sotto osservazione

Fondazione di Modena, ecco il bilancio: nel 2025 erogati 30,7 milioni, ma sull'ammanco milionario è silenzio

Fondazione di Modena, ecco il bilancio: nel 2025 erogati 30,7 milioni, ma sull'ammanco milionario è silenzio

Sicurezza a Modena, il sindaco ha incontrato i gruppi del Controllo di vicinato

Sicurezza a Modena, il sindaco ha incontrato i gruppi del Controllo di vicinato

Modena, scontro a destra sull'avvocato di El Koudri. Guido Sola stronca Negrini: 'Attacco inaccettabile'

Modena, scontro a destra sull'avvocato di El Koudri. Guido Sola stronca Negrini: 'Attacco inaccettabile'