Evoca la strage di Modena contro la Schlein: consigliera Lega sospesa. Mezzetti: 'Abbassare i toni'

La leghista Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale a Barzanò, nel Lecchese, è stata sospesa da ogni incarico dopo le polemiche per un suo commento sotto la diretta Facebook dell'iniziativa elettorale con la segretaria Pd Elly Schlein e il candidato sindaco del centrosinistra di Lecco, Mauro Gattinoni, in cui evocava i fatti di Modena: 'Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani e che passa di lì e ci fa un favore?', ha scritto Piazza.

'La Lega Salvini Premier prende fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come un augurio di violenza, odio o danno' e comunica che 'a tutela dell'immagine del movimento e nel rispetto dei valori che la Lega rappresenta, è stata disposta con effetto immediato la sospensione di Debora Piazza da ogni incarico e attività' si legge in una nota del segretario provinciale del Carroccio a Lecco, Daniele Butti.



'Usare la tragedia di Modena per evocare gravi conseguenze sull'integrità fisica degli avversari politici è raccapricciante. Di fronte alle parole della consigliera leghista di Lecco esprimo la mia più profonda solidarietà e vicinanza a Elly Schlein. La sospensione della consigliera, decisa dalla Lega, è sicuramente apprezzabile così come le parole che stanno giungendo da più parti, a partire da quelle ferme della Presidente Meloni - afferma Mezzetti -. Da sindaco della città che è stata ferita da questo atto criminale non posso che tornare a chiedere di abbassare i toni e di riportare la politica ad essere un terreno di confronto civile. La politica non può essere il luogo dove si sfogano i bassi istinti. Tutte le forze politiche, da destra a sinistra, hanno in questo momento un compito fondamentale: evitare l'imbarbarimento del linguaggio e del confronto'.