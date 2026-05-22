Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

Per quattro giorni la città della Ghirlandina si trasformerà in un palcoscenico diffuso dedicato ai motori, all’innovazione e alla cultura industriale

3 minuti di lettura

Modena accende i motori e si prepara a tornare capitale internazionale della mobilità e dell’innovazione automotive con l’ottava edizione del Motor Valley Fest, il festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna in programma dal 28 al 31 maggio 2026. Il countdown ufficiale è partito oggi con la presentazione, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena, del programma di quella che si annuncia tra le più internazionali, partecipate e strategiche edizioni di sempre per l’ecosistema della Motor Valley.  

Per quattro giorni la città della Ghirlandina si trasformerà in un palcoscenico diffuso dedicato ai motori, all’innovazione e alla cultura industriale, ospitando oltre 50 appuntamenti tra convegni internazionali, top table, Talent Talk, experience, expo diffuse, incontri B2B, raduni, mostre ed eventi dinamici sul territorio. Un programma che coinvolgerà più di 200 speaker internazionali e 20 tavoli tematici dedicati alle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il settore automotive e manifatturiero. 

 

Cuore del festival sarà il programma convegnistico che tra il 28 e il 29 maggio porterà a Modena istituzioni, top manager, aziende, università, startup e protagonisti internazionali chiamati a confrontarsi sui nuovi scenari della mobilità globale. Ad aprire ufficialmente l’edizione 2026, giovedì 28 maggio al Teatro Storchi, sarà l’Opening Conference internazionale dal titolo “Global Trends, New Frontiers and Human Responsibility”, dedicata ai temi dell’intelligenza artificiale, della transizione energetica, della digitalizzazione e del rapporto tra innovazione tecnologica e responsabilità umana.  

 

A seguire, la Motor Valley

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Top Table riunirà i vertici delle sei case simbolo della Motor Valley: Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani saranno protagoniste di un confronto dedicato alle sfide che stanno ridefinendo il futuro del settore tra software-defined vehicle, AI, guida autonoma, elettrificazione e manifattura avanzata.  

 

Alle 13 nel Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena, avrà luogo la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, alla presenza delle autorità civili e militari e dei CEO dei brand della Motor Valley. Un momento altamente simbolico che sancisce l’inaugurazione del Best of Motor Valley, dove saranno esposte supercar, moto e vetture storiche dei marchi che hanno reso celebre la Motor Valley nel mondo, insieme agli autodromi regionali simbolo della tradizione motoristica emiliano-romagnola. 

 

Sempre più centrale anche il dialogo tra industria, formazione e nuove generazioni. Giovedì 28 e venerdì 29 maggio il Teatro del Collegio San Carlo ospiterà i Talent Talk del format Innovation & Talent: dieci incontri dedicati agli studenti e ai giovani professionisti che vedranno alternarsi sul palco le voci delle Case Auto e Moto Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini e Pagani insieme ad aziende come HPE Group, Loccioni e Visa Cash App Racing Bulls, oltre a MUNER Motorvehicle University of Emilia-Romagna e Accenture, con incontri dedicati ai temi delle nuove competenze e delle professioni della mobilità del futuro. 

 

Per tutte e

quattro le giornate del festival, Piazza Grande ospiterà inoltre i progetti Formula SAE, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico che porterà a Modena 11 Università italiane e 16 team impegnati nello sviluppo di prototipi innovativi. Sempre nel cuore della città saranno presenti anche MUNER Motorvehicle University of Emilia-Romagna e ITS MAKER Academy con attività di orientamento e informazione dedicate alle nuove generazioni. 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, sostituiti infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina

Modena, sostituiti infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina

Street tutor a Modena, cambia la ditta: affidamento diretto a Italpol, 100mila euro fino a fine anno

Street tutor a Modena, cambia la ditta: affidamento diretto a Italpol, 100mila euro fino a fine anno

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Fondazione di Modena, ecco il bilancio: nel 2025 erogati 30,7 milioni, ma sull'ammanco milionario è silenzio

Fondazione di Modena, ecco il bilancio: nel 2025 erogati 30,7 milioni, ma sull'ammanco milionario è silenzio

I Rotary del Gruppo Ghirlandina: 'Dovere morale di stringerci attorno a chi soffre'

I Rotary del Gruppo Ghirlandina: 'Dovere morale di stringerci attorno a chi soffre'

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Il ritorno di Pierini a Modena dopo la lite con Muzzarelli: ennesimo schiaffo di Mezzetti al suo predecessore

Il ritorno di Pierini a Modena dopo la lite con Muzzarelli: ennesimo schiaffo di Mezzetti al suo predecessore

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

'Fenomeni da baraccone': il romanzo del modenese Francesco Baraldini, dove nulla è come sembra

Elogio della tracotanza, il coraggio di percorrere la strada dell'eresia

Elogio della tracotanza, il coraggio di percorrere la strada dell'eresia

Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Steven Brown (Tuxedomoon) in concerto al Circolo Ribalta di Vignola

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Vignola, Barbara Zanoni al Circolo Ribalta con 'Dal Crepuscolo'

Modena, Motor valley fest: Ferrari protagonista

Modena, Motor valley fest: Ferrari protagonista

Ago Modena, il mito di Ferrari nei progetti delle scuole

Ago Modena, il mito di Ferrari nei progetti delle scuole

'Chiamata alle Arti': due poetesse modenesi al Salone di Torino

'Chiamata alle Arti': due poetesse modenesi al Salone di Torino