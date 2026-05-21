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Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

La sinistra ama raccontare l’integrazione come valore morale. La destra ama raccontarla come minaccia. In mezzo c’è la vita vera

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La tentata strage di Modena ha messo a nudo il problema che tutti nominano e quasi nessuno affronta per davvero: l’integrazione. Non quella da convegno, da comunicato: che basta pronunciarla per sentirsi dalla parte giusta. Ma quella vera: lingua, scuola, lavoro, diritti e doveri nella società.


Salim El Koudri non è il clandestino appena sbarcato: è cresciuto qui, ha preso la cittadinanza, ha studiato. Era, secondo la sorella, il primo della classe: bravo, preciso, ordinato. Poi certo, anche tanti autori di femminicidi per i vicini erano brave persone, il punto è un altro: quando uno straniero fa quello che gli chiediamo - studia, si laurea, prende un titolo, entra formalmente nella società - poi cosa trova davvero? Un posto? Una possibilità? Una comunità? O resta comunque quello buono solo per i lavori che gli italiani non vogliono più fare?


Perché qui casca molta retorica. La sinistra ama raccontare l’integrazione come valore morale. La destra ama raccontarla come minaccia. In mezzo c’è la vita vera. Che dice che un ragazzo cresciuto qui, cittadino, istruito, senza lavoro stabile, isolato, già passato dai servizi di salute mentale, è finito in un vortice che nessuno ha saputo leggere fino a quando non è esploso in via Emilia.

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Non lo giustifica né lo assolve, manco attenua le sue colpe: ma rende il tutto un problema politico serio.


A Carpi, dove c’è una diffusa comunità pakistana, le maestre di recente hanno fatto emergere pubblicamente i problemi che ci sono nelle classi composte quasi esclusivamente da bambini stranieri. Che spesso non parlano proprio italiano e fra di loro si confrontano nella loro lingua. E gli strumenti sono insufficienti: le famiglie non aiutano, magari le stesse mamme non parlano italiano. Mancano mediatori, manca continuità, mancano perfino materiali adeguati. Ma se è difficile entrare davvero nella società anche passando dalla scuola, come si potrà farlo addirittura senza?

 

E allora il problema non nasce sabato pomeriggio: sabato pomeriggio esplode. Prima ci sono tutti questi anni nei quali ci siamo raccontati che basta mettere tutti nella stessa aula – poi non necessariamente nello stesso parchetto - perché l’integrazione accada da sola. Ma non è così.


A sinistra però la risposta è spesso automatica: va tutto bene, il problema sono i fascisti, i razzisti, gli odiatori. Che esistono, ci mancherebbe. Ma se ogni domanda diventa razzismo, il problema non può che peggiorare. A destra, intanto, hanno trovato la parola magica: remigrazione.

Funziona bene finché il problema ha la faccia del clandestino appena arrivato o dello svogliato con l’iPhone. Funziona molto meno davanti alla realtà. 


Nel frattempo, chi si occupa delle vittime? Il sindaco Massimo Mezzetti ha annunciato una raccolta fondi: bene. Anche perché i soldi delle assicurazioni, quando arriveranno, non è detto che bastino per tutti. Ma delle potenziali vittime, che siamo tutti noi, chi si occupa davvero politicamente? Perché finora è ben chiaro a tutti che si pensa solo a tirarci per la giacchetta, verso le prossime elezioni.


Magath

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo Magath un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da Magath ricade solo sul direttore della testata.  Ci sono...   

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