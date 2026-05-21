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I Rotary del Gruppo Ghirlandina: 'Dovere morale di stringerci attorno a chi soffre'

I Rotary del Gruppo Ghirlandina: 'Dovere morale di stringerci attorno a chi soffre'

'Ribadiamo il nostro impegno a favore della coesione civile, dell’attenzione alle fragilità e della vicinanza concreta alle persone'

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'I Rotary Club del Gruppo Ghirlandina esprimono profondo dolore e sincera vicinanza alle persone innocenti coinvolte nel gravissimo episodio avvenuto nel centro di Modena, dove un’auto ha travolto diversi pedoni causando numerosi feriti, alcuni in condizioni gravi'. Così, in una nota i Rotary Club del Gruppo Ghirlandina.

'In questo momento di sgomento, il nostro pensiero va innanzitutto ai feriti e alle loro famiglie, colpite improvvisamente dalla violenza mentre si trovavano nel cuore della città. A loro rivolgiamo un abbraccio commosso, con l’auspicio che chi è ricoverato possa ricevere le migliori cure e trovare la forza per affrontare le conseguenze di quanto accaduto. Esprimiamo inoltre gratitudine agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine, ai soccorritori e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività, professionalità e coraggio in una situazione drammatica e complessa. Modena è una comunità fondata su valori di solidarietà, responsabilità e rispetto della vita umana. Come Rotary, ci riconosciamo in questi valori e sentiamo il dovere morale di stringerci attorno a chi soffre, ribadendo il nostro impegno a favore della coesione civile, dell’attenzione alle fragilità e della vicinanza concreta alle persone'.

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