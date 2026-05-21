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Strage di Modena, il Comune di Modena ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi per le vittime

Strage di Modena, il Comune di Modena ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi per le vittime

Il Comune: 'L’iniziativa dell’Amministrazione sarà gestita nella massima trasparenza attraverso una rendicontazione pubblica'

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Il Comune di Modena ha attivato un conto corrente per raccogliere fondi da destinare alle vittime della strage di sabato scorso in centro storico a Modena e alle loro famiglie in tutte le necessità che emergeranno.

Chiunque voglia esprimere la propria vicinanza e solidarietà attraverso una donazione la può fare tramite bonifico istantaneo o ordinario al conto corrente bancario presso Unicredit Tesoriere del Comune di Modena, Iban IT67V02008 12930000105890823, con causale 'Donazione per vittime dei fatti di sabato 16 maggio 2026”.

'L’iniziativa dell’Amministrazione, che sarà gestita nella massima trasparenza attraverso una rendicontazione pubblica sia delle entrate che arriveranno sia delle erogazioni che verranno effettuate, ha l’obiettivo di sostenere coloro che sono rimasti vittima nell’episodio di sabato 16 maggio in centro storico a Modena dove, poco prima delle 17, Salim El Koudri, trentunenne residente a Ravarino, alla guida di una Citroen C3 proveniente da largo Bologna ha imboccato a tutta velocità via Emilia Centro e ha investito deliberatamente i presenti lungo la strada' - fa sapere il Comune.

'Il Comune, inoltre, d'intesa tra il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale, è pronto ad attivarsi con la Fondazione vittime di reato della Regione Emilia-Romagna, ente costituito nel 2004 da Regione, province

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e comuni capoluogo del territorio regionale volto a fornire, in aggiunta a eventuali misure previste a livello nazionale o locale, il sostegno immediato alle vittime e ai sopravvissuti dei reati dolosi dai quali derivino la morte o danni gravissimi alla persona. I contributi erogati dalla Fondazione, in particolare, possono essere utilizzati per far fronte a spese sanitarie, psicoterapeutiche o di cura e assistenza sia delle vittime sia dei loro figli o familiari; per sostenere i percorsi di studio, socialità e recupero di una quotidianità normalizzante dei bambini e ragazzi coinvolti; per appoggiare percorsi di autonomia personale, abitativa e lavorativa; per acquistare o ripristinare i beni materiali necessari alle vittime che devono ricominciare nel quotidiano, una vita normale'.

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