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Strage di Modena, la turista tedesca amputata è tornata in patria

Strage di Modena, la turista tedesca amputata è tornata in patria

La donna di 53 anni resta sempre in un quadro di gravità, presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi

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Le condizioni della donna tedesca di 69 anni sono ulteriormente migliorate e questo ha consentito, nella tarda mattinata di oggi, il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione. Lo comunica l'Ausl di Modena riferendosi alla donna rimasta che ha subito l'amputazione delle gambe a causa della strage di sabato a Modena.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte dei medici, il viaggio è stato organizzato dalla famiglia della paziente. 'I professionisti e la Direzione dell’AOU di Modena desiderano augurare a lei e alla sua famiglia buon viaggio e buona fortuna per il prosieguo del percorso terapeutico'.

La donna di 53 anni resta sempre in un quadro di gravità, presenta condizioni cliniche stabili che tuttavia non consentono ancora di sciogliere la prognosi.

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