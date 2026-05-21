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Modena, scontro a destra sull'avvocato di El Koudri. Guido Sola stronca Negrini: 'Attacco inaccettabile'

Modena, scontro a destra sull'avvocato di El Koudri. Guido Sola stronca Negrini: 'Attacco inaccettabile'

'Si perde un’occasione importante per tracciare confini importanti. E fare passi avanti (anche locali) sul piano della civilita di comportamento'

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'Lo avete riconosciuto? Questo è Fausto Gianelli, l'avvocato di El Koudri, l'attentatore modenese. Ma chi è veramente Fausto Gianelli? Fervente Pro Pal, si occupa di difendere chi occupa abusivamente i binari dei treni, è contro Israele, è nei giuristi democratici e dichiara che in Italia non c'è democrazia. E' un caso che sia lui a difendere l'attentatore?' Così il capogruppo di Fdi a Modena, Luca Negrini, attacca frontalmente l'avvocato Fausto Gianelli sui social.

Parole che non sono piaciute non solo a sinistra, ma anche nel centrodestra. Netta la stroncatura a Negrini da parte dell'avvocato Guido Sola, da sempre vicino alle idee della Destra.

'Sono uomo di destra. Da sempre. E notoriamente. Ma la destra (anche) modenese sbaglia. Sovrappone piani non sovrapponibili - afferma Sola -. E perde un’occasione importante per tracciare confini importanti. E fare passi avanti (anche locali) sul piano della civilita di comportamento. E del garantismo. Le idee politiche dell’amico e collega Fausto Gianelli, visto che è dell’amico e collega Fausto Gianelli che si sta parlando, sono sideralmente distanti dalle mie. E, per quanto mi riguarda, errate e non condivisibili. Ma un conto è Fausto Gianelli-politico. Altro conto è Fausto Gianelli-avvocato. In questo caso, è del secondo, è di Fausto Gianelli-avvocato, che si sta parlando.

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In termini invero inaccettabili. Perché la sacralità del diritto di difesa è tale. Soprattutto di fronte all’inaccettabile. Difendere i diritti sempre e comunque è la base della nostra civiltà. È ciò che ci distingue dagli altri. È ciò che più ci caratterizza nel nostro essere orgogliosamente noi. Destra è coraggio o non è, se davvero è di politica con la P maiuscola che vogliamo ragionare'.


'Massimo deve essere il rispetto che, soprattutto in questo caso, si deve alle vittime della tragedia e alle loro indicibili sofferenze. Ma massimo deve essere anche il rispetto che si deve a quelli che sono, sono stati e saranno i nostri principi di civilità. Tra i quali spicca, da tutti i punti di vista e per ragioni non solo giuridiche, il diritto di difesa. La giustizia farà il proprio corso. E, quando vi saranno conti da pagare, chi di dovere li pagherà negli esatti termini previsti dalla legge. Ma ciò non può e non deve accadere a prescindere dalla presenza d’un avvocato sulla scena processuale. Se ciò accadesse, per questo solo, avrebbero vinto gli altri. E questo, soprattutto per un uomo di destra, è ancora più inaccettabile dell’inaccettabile' - chiude Sola.

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