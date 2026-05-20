Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti, i migliori allenatori di quest'anno sono senza panchina

Dilettanti, i migliori allenatori di quest'anno sono senza panchina

Tra i tanti Nunzio Azzurro, tecnico liquidato troppo in fretta dal dg della Sanmichelese Pistoni nonostante un ottimo campionato e un gran lavoro coi giovani

2 minuti di lettura

E' davvero folle il mondo dei dilettanti. Gli allenatori che hanno fatto meglio quest'anno sono ancora a spasso, mentre altri che hanno fatto male, sono stati confermati o addirittura hanno trovato una nuova panchina. Qualche nome? Beh, partiamo da Alessandro Semeraro: non è tra i nostri preferiti, lo diciamo senza problemi, ma i numeri sono dalla sua parte. Terza promozione consecutiva col suo Medolla, dalla Seconda all'Eccellenza, eppure il presidente Levati non l'ha confermato nonostante un campionato quasi sempre in vetta e vinto in anticipo. La cosa incredibile è che non ha ancora trovato panchina: ci dicono che vorrebbe andare alla Mirandolese ma lì hanno già scelto Galantini che quest'anno allo Scandiano, da quando è subentrato ha avuto una rendimento da retrocessione. Non lo diciamo noi, lo dicono i numeri. Andiamo avanti? Francesco Cattani, il mister del Terre di Castelli: lo scorso anno ha compiuto un autentico miracolo con la salvezza del Formigine, quest'anno si è ripetuto con la grande stagione al Terre di Castelli, dove ha anche valorizzato giocatori che erano passati nel dimenticatoio, Tzetkov, Barbolini, Esposito e tanti altri. Altri nomi? Beh, uno è scontato, Cristian Borghi, autore di un autentico miracolo con la salvezza dell'Arcetana. E come non citare Nunzio Azzurro, tecnico liquidato troppo in fretta dal dg della Sanmichelese Pistoni nonostante un ottimo campionato e un gran lavoro coi giovani. Nella lista va aggiunto anche Paolo Lodi Rizzini, allenatore del Castellarano: il patron Buffagni non l'ha confermato nonostante una promozione quasi certa con la vittoria della finale playoff contro la Sanmichelese.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Strage di Modena, Pd, M5S, Rifondazione, Cgil e Anpi in piazza: ‘Via le canaglie fasciste’

Serramazzoni: chiude fino al 12 giugno un tratto della Provinciale 21

Serramazzoni: chiude fino al 12 giugno un tratto della Provinciale 21

Desertificazione commercio di base: focus con Cottarelli e Bussoni all'Assemblea Confesercenti

Desertificazione commercio di base: focus con Cottarelli e Bussoni all'Assemblea Confesercenti

Strage di Modena, il sindaco Mezzetti ha incontrato la donna tedesca che ha perso le gambe

Strage di Modena, il sindaco Mezzetti ha incontrato la donna tedesca che ha perso le gambe

Modena, uno dei ragazzi che ha fermato Salim: 'Vorrei portare qui dal Bangladesh mia moglie e mia figlia'

Modena, uno dei ragazzi che ha fermato Salim: 'Vorrei portare qui dal Bangladesh mia moglie e mia figlia'

Sisma, 14 anni dopo le due scosse del maggio 2012 termina lo Stato di emergenza

Sisma, 14 anni dopo le due scosse del maggio 2012 termina lo Stato di emergenza

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Concorso d'eleganza Salvarola Terme: domenica in scena le auto che hanno fatto la storia

Concorso d'eleganza Salvarola Terme: domenica in scena le auto che hanno fatto la storia

Dilettanti, ripescaggi: spera il Fiorano, Cortilese e San Francesco già in Seconda

Dilettanti, ripescaggi: spera il Fiorano, Cortilese e San Francesco già in Seconda

Promozione, la Solierese cambia: Alessandro Poppi nuovo presidente

Promozione, la Solierese cambia: Alessandro Poppi nuovo presidente

Il Sassuolo piegato in casa dal Lecce di Di Francesco

Il Sassuolo piegato in casa dal Lecce di Di Francesco