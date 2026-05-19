Dilettanti, ripescaggi: spera il Fiorano, Cortilese e San Francesco già in Seconda

Il verdetto della retrocessione del San Marino in Eccellenza, che porta a quattro il totale delle formazioni emiliano-romagnole retrocesse dalla Serie D, delinea in modo quasi definitivo la griglia per i futuri ripescaggi; una situazione comunque in evoluzione dato che Ars et Labor Ferrara e Fiorenzuola potrebbero liberare ulteriori slot in caso di promozione in D, senza contare i possibili forfait di alcuni club al momento dell'iscrizione.

ECCELLENZA

La nascita del nuovo Rimini restringe i giochi: l'unico pass garantito spetterà a chi trionferà nei playoff regionali di Promozione, che vedranno domenica 24 le semifinali Castellarano-F.F. Medesano e Vis Novafeltria-Casumaro, prima dell'atto conclusivo del 31. Dietro le quinte, la graduatoria dal quinto posto in poi vede Misano, Sanmichelese, Gotico e Msp, un piazzamento che rende decisamente complicato il cammino per i sassolesi.

PROMOZIONE

Al momento la situazione è bloccata e solo chi vincerà i playoff regionali di Prima Categoria festeggerà il salto di categoria; la graduatoria successiva metterà in pole position il Guastalla, finalista di Coppa, seguito dalle altre protagoniste dei playoff regionali che scatteranno domenica 24 con i quarti di finale Fiorano-Traversetolo, Rubierese-Sp. Fiorenzuola, San Vittore-Reno Molinella e Sp. Vado-Fontanelice, per poi proseguire con le semifinali di sabato 30 e la finalissima di martedì 2/6.

PRIMA.

SECONDA

Con una graduatoria ormai blindata, le speranze del Pavullo sembrano ridotte al lumicino: i tre posti sicuri premiano A.P. Montagna, Team Crociati e Bobbio, seguiti nell'ordine da Dogatese, Capanni, V. Mandrio, Porto Fuori, Real Rimini, Riolese, Libertas Ghepard, Athletic Club, Pavullo, Busseto e Siepelunga.

Oltre alla certezza rappresentata dall'Arzenta grazie al trionfo nella Coppa di Terza, si contano altri sei pass sicuri destinati alle vincenti dei sedici playoff provinciali. La risultante graduatoria mette già al sicuro la Cortilese e dà ottime chance al San Francesco, mentre resta col fiato sospeso il San Damaso U21, capace di una storica impresa da settima in classifica; le posizioni vedono al comando il Santantonio (Pc), poi Cortilese, Gropparello (Pc), Montefiorese (Rn), Sporting Lugo (Ra), Varanese (Pr), San Francesco, Alfio Pizzi (Bo), X Martiri U21 (Fe), Marradese (Ra), Hic Sunt Leones (Bo), Gatta (Re), Pol. Aurora (Fc), Savigno (Bo), Atl. Marecchia (Rn) e a chiudere San Damaso U21.

Matteo Pierotti