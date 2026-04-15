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Dilettanti Modena, domenica in arrivo altri verdetti

Dilettanti Modena, domenica in arrivo altri verdetti

In Promozione si riduce da 8 a 6 lunghezze il primato del Medolla San Felice sul Castellarano quando mancano tre turni

2 minuti di lettura

Solo la Cognentese ha centrato l'obiettivo tra le sei realtà modenesi che vedevano il traguardo. Scopriamo dunque gli scenari previsti per domenica 19.

PROMOZIONE 'B'

Si riduce da 8 a 6 lunghezze il primato del Medolla San Felice sul Castellarano quando mancano tre turni (ma il team di Semeraro ha solo due match restanti causa riposo): per il salto in Eccellenza servono 4 punti, ma il verdetto può arrivare già domenica se i biancoverdi superano lo Scandiano e il Castellarano non vince col Camposanto; in caso di KO dei reggiani, al Medolla basterebbe un pareggio.

PRIMA 'D'

Verdetto rimandato per il Polinago, che resta a +8 sul Fiorano a tre giornate dal termine: il salto in Promozione scatterà domenica con un successo a Spilamberto a prescindere dagli altri campi, oppure anche con una sconfitta qualora il Fiorano non riuscisse a battere il Nonantola.

SECONDA

Nel girone 'E' balza in testa la Novese, ora a +1 su Carpine e V. Mandrio a soli 90' dalla conclusione: i ragazzi del patron Gialdi festeggeranno vincendo contro la Cabassi, senza guardare ai risultati di Villadoro-Carpine e V. Cibeno-V. Mandrio. In caso di un (raro) arrivo a tre a pari punti, la classifica avulsa sarebbe in perfetto equilibrio (tutte a 6 punti con identica differenza reti negli scontri diretti); deciderebbe quindi la differenza reti complessiva per stabilire chi giocherà lo spareggio.

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Nel gruppo 'G', il Levizzano mantiene il +2 sul Piumazzo a un turno dal termine: vittoria a Porretta significa promozione, che arriverebbe comunque se il Piumazzo non espugna il campo del Pioppe.

TERZA

Nel raggruppamento reggiano, il Vallalta resta a +2 sulla Cortilese: se la capolista vince a Cadelbosco è fatta, ma la festa scatta in ogni caso se la Cortilese non batte il Salvaterra.

Retrocessione. Ufficiale la retrocessione del Montombraro in Prima Categoria. La compagine della montagna, a tre turni dal via, può solo agganciare la Sammartinese a quota 27, ma pagherebbe lo scontro diretto sfavorevole e un distacco di -7 che annullerebbe il playout. In Seconda è definitiva anche la discesa del Concordia, che saluta la categoria dopo una sola stagione.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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