Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

MotoGp, Marco Bezzecchi partirà in pole position domani nella gara al Mugello

MotoGp, Marco Bezzecchi partirà in pole position domani nella gara al Mugello

E' prima fila tutta Aprilia con l’azzurro che firma il record della pista davanti alla Trackhouse di Raul Fernandez e all’altra Aprilia di Martin

1 minuto di lettura

Marco Bezzecchi (Aprilia) partirà in pole position domani nella gara al Mugello. E' prima fila tutta Aprilia con l’azzurro che firma il record della pista in 1’43″921 davanti alla Trackhouse di Raul Fernandez (+0″224) e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0″363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a 0″373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, in mezzo c’è la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins.
Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna: gara segnata dagli incidenti

Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna: gara segnata dagli incidenti

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

MotoGP, Alex Marquez vince a Jerez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

MotoGP, Alex Marquez vince a Jerez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

La Ferrari elettrica parte malissimo: il titolo crolla in Borsa. Montezemolo: 'Si rischia la distruzione di un mito'

Olympius Cup, l'istituto Fermi di Modena si aggiudica la quarta edizione

Olympius Cup, l'istituto Fermi di Modena si aggiudica la quarta edizione

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Dilettanti: Appennino 2000 e Zocca uniscono le forze

Dilettanti: Appennino 2000 e Zocca uniscono le forze

Prima categoria, bomber Guidone smette anzi no, farà l'allenatore-giocatore della Modenese

Prima categoria, bomber Guidone smette anzi no, farà l'allenatore-giocatore della Modenese

Promozione, Ali Aden: 'Ringrazio il presidente Castelli ma il titolo del Terre non andrà al Formigine'

Promozione, Ali Aden: 'Ringrazio il presidente Castelli ma il titolo del Terre non andrà al Formigine'

Modena volley, Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore

Modena volley, Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore