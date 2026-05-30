MotoGp, Marco Bezzecchi partirà in pole position domani nella gara al Mugello

Marco Bezzecchi (Aprilia) partirà in pole position domani nella gara al Mugello. E' prima fila tutta Aprilia con l’azzurro che firma il record della pista in 1’43″921 davanti alla Trackhouse di Raul Fernandez (+0″224) e all’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0″363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a 0″373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, in mezzo c’è la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins.

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