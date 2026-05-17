Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna: gara segnata dagli incidenti

Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. In una gara pazza, dopo due incidenti con bandiera rossa e altre due cadute, il pilota romano del team VR46 (Ducati) trionfa davanti allo spagnolo Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Appena giù dal podio Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre al quinto posto c’è la Ducati di Pecco Bagnaia. Poi Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Luca Marini (Honda). Chiudono la top ten Brad Binder (Ktm) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Una gara, quella di Montmelò, fermata due volte per bandiera rossa.

Nella prima caduta ad alzare bandiera bianca è Alex Marquez, che vola fuori pista dopo un contatto con Acosta e vede distruggersi la sua moto; il secondo episodio, invece, vede protagonisti tre piloti alla ripartenza: cadono Bagnaia, Marini e Zarco, con il francese soccorso in pista. Protagonisti del terzo episodio sono Jorge Martin e Adrian Fernandez, con il primo che finisce a terra dopo un contatto con il secondo in curva. Nel finale out anche Pedro Acosta, partito dalla pole e rimasto in testa per buona parte della gara, toccato da Ogura quando era ancora pienamente in corsa per il podio.

Foto Italpress