Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna: gara segnata dagli incidenti

Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna: gara segnata dagli incidenti

Nella prima caduta ad alzare bandiera bianca è Alex Marquez, che vola fuori pista dopo un contatto con Acosta e vede distruggersi la sua moto

1 minuto di lettura

Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. In una gara pazza, dopo due incidenti con bandiera rossa e altre due cadute, il pilota romano del team VR46 (Ducati) trionfa davanti allo spagnolo Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Appena giù dal podio Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre al quinto posto c’è la Ducati di Pecco Bagnaia. Poi Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Luca Marini (Honda). Chiudono la top ten Brad Binder (Ktm) e Diogo Moreira (Honda Lcr). Una gara, quella di Montmelò, fermata due volte per bandiera rossa.

Nella prima caduta ad alzare bandiera bianca è Alex Marquez, che vola fuori pista dopo un contatto con Acosta e vede distruggersi la sua moto; il secondo episodio, invece, vede protagonisti tre piloti alla ripartenza: cadono Bagnaia, Marini e Zarco, con il francese soccorso in pista. Protagonisti del terzo episodio sono Jorge Martin e Adrian Fernandez, con il primo che finisce a terra dopo un contatto con il secondo in curva. Nel finale out anche Pedro Acosta, partito dalla pole e rimasto in testa per buona parte della gara, toccato da Ogura quando era ancora pienamente in corsa per il podio.

Foto Italpress

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

MotoGp, Martin vince in Francia davanti a Bezzecchi e Ogura

MotoGP, Alex Marquez vince a Jerez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

MotoGP, Alex Marquez vince a Jerez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio

Moto GP: dominio Aprilia in Brasile, vince Bezzecchi

Moto GP: dominio Aprilia in Brasile, vince Bezzecchi

MotoGP Brasile, Di Giannantonio conquista la pole davanti a Bezzecchi e Marquez

MotoGP Brasile, Di Giannantonio conquista la pole davanti a Bezzecchi e Marquez

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è Eccellenza

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Dilettanti, doppio colpo per il Medolla San Felice: ecco Gibertini e Schiavone

Dilettanti, doppio colpo per il Medolla San Felice: ecco Gibertini e Schiavone

Debutta una nuova Ferrari One-Off: HC25

Debutta una nuova Ferrari One-Off: HC25

Promozione: United Carpi, ecco le prime conferme

Promozione: United Carpi, ecco le prime conferme

Serie D, il Cittadella Vis Modena va avanti con mister Gori

Serie D, il Cittadella Vis Modena va avanti con mister Gori