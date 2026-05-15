Debutta una nuova Ferrari One-Off: HC25

Sono stati oggi tolti i veli a una nuova Ferrari della serie One-Off appartenente al programma Progetti Speciali, la HC25 nell’ambito dei Ferrari Racing Days (FRD) che si tengono presso il Circuit of the Americas (COTA), in Texas. L’auto, disegnata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni, è una vettura V8 a motore centrale-posteriore a combustione interna che si basa sulla F8 Spider da cui eredita impostazione, telaio e motorizzazione termica. La HC25 entra così a far parte del segmento maggiormente esclusivo della gamma, il quale racchiude auto uniche, tratteggiate prima e realizzate poi a partire dalle richieste di un cliente, che raggiunge così l’apice delle possibilità di personalizzazione offerte dal Cavallino Rampante.





La particolarità principale della HC25 è rappresentata dalla volontà di reinterpretare le forme e i codici estetici delle spider Ferrari a motore centrale-posteriore con uno sguardo dirompente sul futuro. Sviluppata sulla piattaforma della F8 Spider – ultima vettura a cielo aperto del Cavallino Rampante a montare il V8 turbo non ibridizzato in posizione centrale-posteriore – se ne discosta in modo netto. Lo stile della HC25 rimane voluttuoso e sensuale, esprimendo in corrispondenza delle ruote le muscolosità tipiche dei modelli Ferrari, quasi a riprendere il codice estetico della F80. Questa One-Off si può leggere come un trait d’union ideale che da un lato conclude la storia della iconica piattaforma V8 a motore centrale-posteriore e dall’altro si proietta nel corso avveniristico intrapreso da Ferrari con i suoi modelli di punta Ferrari 12Cilindri e F80. Le forme sono pure e semplici, ritmate da fianchi verticali delimitati da creste ben segnate, linee ben incise e andamenti geometrici che ben si sposano alla sensualità naturale data dai tipici raccordi Ferrari che interessano l’intera volumetria.