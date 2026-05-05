Ferrari cresce ancora: ricavi netti a 1.8 miliardi

Ferrari ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al primo trimestre concluso il 31 marzo 2026 e gli indicatori principali sono tutti con il segno positivo. I ricavi netti ammontano a 1.848 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente (+6% a cambi costanti).L'utile operativo (EBIT) è pari a Euro 548 milioni, con un margine dell'Utile operativo (EBIT) pari al 29,7%, in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente (+8% a cambi costanti). Utile netto pari a 413 milioni e utile diluito per azione pari a 2,33 euro.

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'Il mix di prodotto ulteriormente arricchito e la domanda costante di personalizzazioni hanno contribuito ai solidi risultati che presentiamo oggi. Con tali performance e con un portafoglio ordini che si estende ulteriormente verso la fine del 2027, confermiamo la nostra guidance per il 2026', ha affermato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. 'A soli venti giorni dalla prima mondiale della Ferrari Luce, l'attesa non è mai stata così alta. La Ferrari Luce unisce tante tecnologie straordinarie e la passione di tante persone. È la prova di come tradizione e innovazione possano fondersi per creare qualcosa di unico'.



Altri principali dati diffusi oggi riguardano l'EBITDA pari a Euro 722 milioni, con un margine dell'EBITDA pari al 39,1% in aumento del 4% rispetto all'anno precedente (+9% a cambi costanti). Free cash flow industriale pari a Euro 653 milioni, in aumento del 5% rispetto all'anno precedente.

