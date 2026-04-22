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Auto storiche, al concorso di Roma un pezzo di Modena e Maranello

Auto storiche, al concorso di Roma un pezzo di Modena e Maranello

Tre sezioni erano ispirate a Modena e Maranello, con le categorie Le spyder di Viale Ciro Menotti, Le spider di Maranello e Le prime granturismo di Modena

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C'era tanta Modena e Maranello all'edizione inaugurale di Anantara Concorso Roma 2026. L'evento dedicato al mondo delle auto storiche, andato in scena dal 16 al 19 aprile, ha portato nella città eterna oltre 70 vetture, per un valore complessivo stimato superiore ai 450 milioni di dollari. Gran finale sabato e domenica scorsi nella cornice della a Casina Valadier e a Villa Borghese, con l'esposizione di queste splendide e rarissime auto, come l'Alfa Romeo 6C 1750 Sport Zagato del 1929, la Ferrari 500 TRC Scaglietti del 1957, una Lancia Aurelia B24S Convertible Pinin Farina del 1958 e la Ferrari Testarossa spider di Gianni Agnelli, che ha la particolarità di essere l'unica al mondo prodotta in versione decappottabile. Il premio 'Best of Show' è andato alla Maserati V4 Sport Zagato del 1932 detta anche '16 cilindri' capace di arrivare ai 246km/h. Vettura con una storia unica alle spalle: acquistata inizialmente da un facoltoso medico romano, si dice medico personale di Pio XI, l’auto è tornata nell’Urbe 94 anni dopo, vincendo la kermesse di quest’anno. E nel concorso, ben 3 sezioni erano ispirate a Modena e Maranello, con le categorie “Le spyder di Viale Ciro Menotti”, “Le spider di Maranello” e “Le prime granturismo di Modena”.

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In queste sezioni concorrevano le auto del tridente e del cavallino nate sotto la Ghirlandina e a Maranello, e che hanno portato il nome delle due cittadine in giro per tutto il mondo. Presidenza della giuria e supervisione del concorso affidata al modenese Adolfo Orsi. Storico dello sport automobilistico ed esperto nel settore delle automobili da collezione, Adolfo Orsi, erede della famiglia che portò la Maserati a Modena, ha coordinato il restauro di alcune tra le più importanti vetture italiane, curato numerose mostre storiche, e dal 1994 è l’autore del Classic Car Auction Yearbook. Svelata inoltre al concorso, in occasione del 60esimo anniversario, una Miura SV del 1972 restaurata e certificata dal Polo Storico Lamborghini, riportata alla configurazione originale dopo tre anni di lavoro e un'approfondita ricerca storica. Appuntamento con la prossima edizione di Anantara Concorso Roma dal 2 al 4 aprile 2027. 

Marco Amendola

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Marco Amendola. Formazione Dams Cinema presso Università di Bologna. Giornalista videomaker nel settore informazione e media, si occupa di attualità, automobilismo e approfondimenti di costume e soc...   

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