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John Elkann ha presentato la Ferrari elettrica a Papa Leone

John Elkann ha presentato la Ferrari elettrica a Papa Leone

In segno di omaggio, John Elkann ha donato al Pontefice il volante dell’auto

1 minuto di lettura

Questa mattina una delegazione Ferrari, guidata dal Presidente John Elkann e dall’Amministratore Delegato Benedetto Vigna, insieme ad altri dirigenti e tecnici dell’azienda, è stata ricevuta da Sua Santità Papa Leone XIV presso la residenza di Castel Gandolfo.

’È stata una grande emozione e un immenso onore incontrare Sua Santità insieme ai colleghi di Ferrari. Un momento di straordinario valore umano e simbolico, che ispira tutte le Persone della nostra azienda a continuare il proprio percorso con passione, responsabilità e fiducia verso il futuro. Un’occasione che resterà per sempre nella nostra memoria e nella storia di Ferrari’.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la nuova Ferrari Luce; in segno di omaggio, John Elkann ha donato al Pontefice il volante dell’auto.

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